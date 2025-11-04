Prima pagină » Diverse » Motivul pentru care un bărbat din Deva, proaspăt eliberat din închisoare, a fost RIDICAT de polițiști chiar din poarta penitenciarului

04 nov. 2025, 19:57, Diverse
Un hunedorean în vârstă de 43 de ani, condamnat în Belgia pentru tentativă de omor, fiind acuzat că a înjunghiat un bărbat într-o încăierare a fost ridicat de la Penitenciarul Deva, exact când urma să fie eliberat după ce a ispăşit o condamnare pentru că a vrut să îşi ucidă soţia, informează news.ro. În Belgia, într-o încăierare, a înjunghiat un bărbat.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara au anunţat, marţi, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au pus în executare un mandat de arestare preventivă emis pe numele unui bărbat de 43 de ani din comuna Peştişu Mic, de către Curtea de Apel Timişoara.

Suspectul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva

„Bărbatul figurează ca fiind urmărit internaţional, conform unui mandat european de arestare, emis de autorităţile judiciare din Belgia, care prevede executarea unei pedepse de 7 ani de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor şi portul/transportul unei arme cu scopul de a răni o persoană”, au precizat oamenii legii.

Bărbatul a fost dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Deva, urmând a fi predat autorităţilor belgiene în vederea executării pedepsei privative de libertate. În Belgia, el a fost condamnat pentru că, în septembrie 2021, într-o încăierare, a înjunghiat un bărbat cu un cuţit pe care îl avea în autoturism, potrivit a1.ro.

Bărbatul a ispăşit deja o pedeapsă în Penitenciarul Deva, de unde a fost preluat de poliţişti la data eliberării pentru a fi predat autorităţilor belgiene. El fusese condamnat în România după ce, în iunie 2022, a fost oprit în trafic pe A1, având la el o armă de vânătoare cu care ar fi vrut să îşi ucidă soţia.

