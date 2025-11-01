De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

Scene şocante lângă Capitală, în comuna 1 Decembrie, în noaptea de Halloween. Un copil de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat chiar în curtea casei lui. Potrivit unor surse, bărbatul înjunghiat l-ar fi refuzat pe agresor care venise la colindat.

Potrivit unor surse, părinții copilului ar parte dintr-un clan de interlopi.

Minorul în vârstă de 13 ani a ieșit la colindat împreună cu doi amici, iar când au ajuns la casa victimei, aceasta i-a refuzat.

Bărbatul a fost înjunghiat în abdomen

Mai mult, victima le-a reproșat că mai fusese o dată la colindat, în aceeași seară, relatează Antena 3.

A urmat un schimb de replici, în urma cărora copilul a scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat pe bărbat în abdomen.

În urma rănii suferite, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost transportat de urgență la spital.

Băiatul a fost prins la scurt timp de polițiști și se află în custodia lor.