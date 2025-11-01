Prima pagină » Actualitate » De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

01 nov. 2025, 11:01, Actualitate
De GROAZĂ. Un copil din Ilfov ar fi înjunghiat un bărbat pentru că nu i-a dat bomboane de Halloween

Scene şocante lângă Capitală, în comuna 1 Decembrie, în noaptea de Halloween. Un copil de 13 ani l-a înjunghiat pe un bărbat chiar în curtea casei lui. Potrivit unor surse, bărbatul înjunghiat l-ar fi refuzat pe agresor care venise la colindat.

Potrivit unor surse, părinții copilului ar parte dintr-un clan de interlopi.

Minorul în vârstă de 13 ani a ieșit la colindat împreună cu doi amici, iar când au ajuns la casa victimei, aceasta i-a refuzat.

Bărbatul a fost înjunghiat în abdomen

Mai mult, victima le-a reproșat că mai fusese o dată la colindat, în aceeași seară, relatează Antena 3.

A urmat un schimb de replici, în urma cărora copilul a scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat pe bărbat în abdomen.

În urma rănii suferite, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost transportat de urgență la spital.

Băiatul a fost prins la scurt timp de polițiști și se află în custodia lor.

Citește și

INEDIT Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
11:29
Fotografia rară, premiată dintre alte 4.000 de imagini, care a devenit virală. Cum arată „Fotografia de mediu a anului 2025”
ECONOMIE Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
11:16
Ce salariu ar trebui să încasezi pentru a putea face un împrumut la bancă, după ce prețurile locuințelor s-au dublat în România
CONTROVERSĂ Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu
10:52
Moșteanu merge în Egipt ca să „consolideze” un parteneriat care nu există. Coincidență sau nu, vizita are loc de ziua inaugurării Marelui Muzeu Egiptean. Va semna un Memorandum perfectat de Klaus Iohannis și Marcel Ciolacu
AFACERI Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox
10:36
Ioan, un fermier din Săcele, a dat lovitura în afaceri. Își vinde cartofii direct prin easybox
accident Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță
10:11
Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță
Mediafax
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
Digi24
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl ar fi fost rezolvat
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
De ce dinții nu sunt oase?
EXTERNE Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
11:00
Donald Trump a fost tratat regește în Asia. Cele mai spectaculoase momente ale călătoriei sale de cinci zile
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
10:33
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. Dumbrăvița, duminică, 2 noiembrie 2025, de la ora 11.00
VIDEO Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție
10:28
Ion Cristoiu: Decizia de retragere a americanilor adâncește ruptura din Coaliție
INEDIT Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
10:11
Inaugurare grandioasă. Egiptul antic prinde viață la Cairo. Cel mai mare muzeu de arheologie al lumii se DESCHIDE astăzi
ANALIZA de 10 Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”
10:00
Rețeta sigură pentru EȘEC. Țări membre NATO nu înțeleg riscurile din spațiul cibernetic. „Alianța rămâne slabă, ancorată în apărarea pasivă, continuă să cedeze inițiativa adversarilor săi”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”
10:00
Ion Cristoiu: „Dacă a fost o operațiune RUSEASCĂ, ea nu ar fi fost de sprijinire a lui Georgescu, ci de anulare a alegerilor”