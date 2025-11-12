Prima pagină » Diverse » Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani. Ce videoclip a postat marea gimnastă chiar de ziua ei

Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani. Ce videoclip a postat marea gimnastă chiar de ziua ei

12 nov. 2025, 14:01, Diverse

Azi, Nadia Comăneci a împlinit vârsta de 64 de ani. Cu această ocazie, fosta gimnastă și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu un video în care interpretează melodia ei preferată, și anume, Trandafir de la Moldova.

Nadia Comăneci a transmis și un mesaj de Nadia a transmis și un mesaj, în care își urează ei la mulți ani, bucurându-se de muzică și dansând, spre încântarea urmăritorilor care i-au transmis zeci de urări.

„La mulți ani mie, melodia mea preferată #roseofmoldova #trandafirdelamoldova @loredanagroza ❤️”, a fost mesajul transmis de Nadia Comăneci.

De ziua ei de naștere, Federația Română de Gimnastică a transmis următorul mesaj:

Nadia își aniversează astăzi ziua de naștere, iar lumea gimnasticii românești îi urează la unison, LA MULȚI ANI!

A inspirat generații întregi şi ne-a arătat tuturor perfecțiunea poate fi atinsă!

Ziua Nadiei, este ziua gimnasticii din România!”

În anul 2026, România va celebra Anul Nadia Comăneci”, un eveniment care este dedicat legendei gimnasticii mondiale. Pe 29 mai 2026, va avea loc deci o gală specială pentru a omagia cariera și realizările inegalabilei gimnaste. Tot anul 2026 va marca și 50 de ani de la faimoasele Jocuri Olimpice de la Montreal, ediție care a rămas în istorie sub numele de Olimpiada Nadia Comăneci”.

Și Oneștiul omagiază performanța și istoria sportivă printr-o spectaculoasă pictură murală dedicată celei mai simbolice figuri a orașului. Lucrarea este amplasată pe fațada unui bloc emblematic și surprinde mai multe ipostaze din cariera sa și a fost realizată în cadrul proiectului „10 pentru Onești”.

