Prima pagină » Sport » Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026

Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026

14 oct. 2025, 08:26, Sport
Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026

Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Scopul discuției a fost legat de pregătirea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi depsre gala ce va fi dedicată uriașei noastre gimnaste la 29 mai 2026.

Va apărea și un film documentar despre Nadia Comăneci și performanța sa de la JO Montreal 1976.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, când Nadia Comaneci a primit şapte note de 10, primele din istoria Olimpiadei.

Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026

Nadia a stabilit și un record absolut, cu 20 de puncte la paralele inegale. Marea gimnastă a cucerit cinci medalii la JO de la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost în această seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna.

Întâlnirea desfășurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuție pregătirile care se fac pentru celebrarea Anului Nadia Comăneci în 2026 și pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive, educative și despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

«În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire», a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor. Încurajarea practicării sportului de către copii și tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria” se notează pe pagina de Facebook a Guvernului României.

Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
ACTUALITATE Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
10:30
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale