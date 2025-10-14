Nadia Comăneci, întâlnire cu premierul Ilie Bolojan. Se pregătește celebrarea „Anului Nadia Comăneci” în 2026

Nadia Comăneci şi Mihai Covaliu s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tánczos Barna. Scopul discuției a fost legat de pregătirea „Anului Nadia Comăneci” în 2026 şi depsre gala ce va fi dedicată uriașei noastre gimnaste la 29 mai 2026.

Va apărea și un film documentar despre Nadia Comăneci și performanța sa de la JO Montreal 1976.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, când Nadia Comaneci a primit şapte note de 10, primele din istoria Olimpiadei.

Nadia a stabilit și un record absolut, cu 20 de puncte la paralele inegale. Marea gimnastă a cucerit cinci medalii la JO de la Montreal, trei de aur, la individual compus, bârnă şi paralele, una de argint, cu echipa României, şi una de bronz, la sol.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost în această seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna.

Întâlnirea desfășurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuție pregătirile care se fac pentru celebrarea Anului Nadia Comăneci în 2026 și pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiții de gimnastică, evenimente sportive, educative și despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci.

«În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire», a afirmat prim-ministrul Bolojan, adăugând că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor. Încurajarea practicării sportului de către copii și tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria” se notează pe pagina de Facebook a Guvernului României.