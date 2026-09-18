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O nouă specie de pisică sălbatică, descoperită în Bolivia. Este prima felină nouă identificată în mai bine de un secol

O nouă specie de pisică sălbatică, descoperită în Bolivia. Este prima felină nouă identificată în mai bine de un secol
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O nouă specie de pisică sălbatică a fost identificată în pădurile din Bolivia, pentru prima dată în mai bine de un secol. Animalul, numit tilcayo de comunitățile locale, trăiește în pădurile Yungas, o regiune muntoasă acoperită frecvent de nori și cu un nivel ridicat de umiditate.

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Cercetătorii au confirmat prin analize genetice că este vorba despre o specie distinctă, pe care au numit-o Leopardus tilcayo, păstrând denumirea locală.

Animalul are aproximativ 46 de centimetri lungime și cântărește în jur de 1,4 kilograme, fiind mai mic decât o pisică domestică obișnuită.

Leopardus tilcayo

Cum arată noua specie

Tilcayo are blana maro deschis, cu pete în formă de rozete, dispuse neregulat pe corp.

„Blana sa este maro deschis (…) cu rozete de forme neregulate pe corp”, a declarat Paola Nogales-Ascarrunz, cercetătoare și unul dintre autorii studiului publicat joi în revista Current Biology.

Deocamdată, oamenii de știință știu foarte puține despre modul în care trăiește această specie. Resturile unor rozătoare găsite în probele de excremente sugerează că acestea ar putea face parte din hrana sa. Imaginile surprinse de camerele instalate în pădure indică, de asemenea, că animalul este posibil să fie mai activ noaptea.

Leopardus tilcayo

Leopardus tilcayo

Cercetătorii au analizat ADN-ul a 38 de feline

Pisicile din grupul din care face parte tilcayo sunt răspândite în mai multe zone din America de Sud. Până acum, acestea erau considerate o singură specie, însă cercetările genetice din ultimele decenii au indicat că ar putea exista mai multe specii distincte.

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat ADN-ul a 38 de exemplare din mai multe țări sud-americane, inclusiv opt exemplare păstrate în muzee.

Rezultatele au arătat că felinele analizate fac parte, de fapt, din cinci specii distincte genetic.

„Nu ne-am așteptat niciodată ca această pisică sălbatică din Bolivia să fie o specie separată și nimeni nu o propusese vreodată ca animal diferit, subspecie sau altceva”, a declarat Jonas Lescroart, biolog evoluționist la Universitatea din Anvers și unul dintre coordonatorii studiului.

Analiza genetică arată că linia evolutivă din care provine tilcayo s-a separat de celelalte pisici din acest grup în urmă cu aproximativ 1,4 milioane de ani.

Leopardus tilcayo

Specia ar putea fi deja amenințată

Cercetătorii spun că descoperirea este importantă și pentru protejarea animalului. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) consideră în prezent că două specii de pisici din acest grup sunt vulnerabile și au populații în scădere.

Echipa de cercetare a transmis noile date către IUCN, care urmează să analizeze separat cele cinci specii. O evaluare separată ar putea arăta că unele dintre ele sunt mai amenințate decât se credea până acum.

Leopardus tilcayo

Pădurile Yungas, unde trăiește tilcayo, se numără printre ecosistemele aflate sub presiune. Defrișările, extinderea agriculturii, incendiile provocate de oameni și exploatările miniere afectează habitatul.

Cercetătorii spun că protejarea pădurilor rămase și păstrarea legăturilor dintre diferitele zone de habitat sunt importante pentru supraviețuirea speciei.

„Sunt multe specii nedescoperite în lume și există riscul să dispară înainte să le descoperim”, a declarat Eduardo Eizirik, biolog evoluționist și unul dintre autorii studiului.

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