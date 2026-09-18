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Nicușor Dan va merge în Statele Unite cu avionul folosit și de Klaus Iohannis. Ce sume a plătit Administrația Prezidențială

Ruxandra Radulescu
Nicușor Dan va merge în Statele Unite cu avionul folosit și de Klaus Iohannis. Ce sume a plătit Administrația Prezidențială
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Președintele Nicușor Dan va merge la New York, la Adunarea Generală a ONU, cu un avion Falcon 8X închiriat de la Global Jet, același tip de aeronavă folosit și de Klaus Iohannis.

Președintele Nicușor Dan va merge în această lună la New York, în Statele Unite, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X închiriat de Administrația Prezidențială de la compania aeriană luxemburgheză Global Jet, potrivit BoardingPass.

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Intervenția președintelui Nicușor Dan în plenul Adunării Generale a ONU este programată pentru data de 23 septembrie, potrivit precizărilor făcute luna trecută de Administrația Prezidențială.

BoardingPass notează că avionul cu care va merge Nicușor Dan la New York „s-a mai plimbat și fostul președinte”, Klaus Iohannis, care a fost criticat în timpul mandatului pentru costurile ridicate ale zborurilor și pentru lipsa de transparență privind aceste cheltuieli.

Potrivit portalului de aviație, Klaus Iohannis a folosit această aeronavă „pe zboruri în Europa și Orientul Mijlociu, cea mai îndepărtată destinație pentru care a fost închiriat de la Global Jet un avion Falcon 8X fiind Reykjavik (Islanda)”.

Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în SUA

La ultima sa deplasare în Statele Unite, președintele Nicușor Dan a folosit un avion privat de tip Bombardier Global 5000, închiriat de la Țiriac Air, mai arată BoardingPass.

„Costul de închiriere de la Global Jet al acestui avion este necunoscut, însă Țiriac Air a încasat 200.000€ pentru avionul pus la dispoziția președinției la începutul anului 2026 pentru vizita din SUA”, mai precizează BoardingPass.

Cu toate acestea, la începutul mandatului său de președintele, Nicușor Dan a folosit avioane militare pentru deplasările în străinătate.

În perioada mandatului lui Klaus Iohannis, Global Jet asigura „avioanele necesare pentru deplasările din afara Europei, în timp ce o companie aeriană locală a asigurat transportul fostului președinte în Europa”, potrivit BoardingPass.

Portalul precizează că „ocazional, pentru zborurile din Europa au fost închiriate, de câteva ori, și avioane de la Global Jet”.

Ce sumă a plătit Administrația Prezidențială pentru zborul lui Iohannis la ONU

Costurile zborurilor lui Klaus Iohannis la New York au variat de la un an la altul. Pentru deplasarea la Adunarea Generală a ONU din 2021, Administrația Prezidențială a plătit companiei Global Jet aproximativ 280.000 de euro, potrivit BoardingPass.

„Un an mai târziu, costul pentru aceeași deplasare, combinată cu participarea la funeraliile reginei Angliei, aproape s-au dublat, ajungând la aproximativ 510.000€, iar în 2023 Global Jet a încasat circa 460.000€ doar pentru un zbor de la București spre New York și retur, cu oprire la Sibiu”, mai scrie portalul.

Pentru deplasarea lui Klaus Iohannis la New York în 2024, cu un avion de la Global Jet, Administrația Prezidențială a cheltuit 440.000 de euro.

De-a lungul ultimilor ani, Administrația Prezidențială a închiriat de la Global Jet mai multe tipuri de aeronave pentru deplasările oficiale. Printre acestea se numără Dassault Falcon 7X, Falcon 8X, Boeing 737-900 BBJ3, Gulfstream G550 și G650 și Bombardier Global 6000.

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