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Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui

Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
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După ce fermierii au auzit de-a lungul timpului tot felul de cifre, Guvernul a anunțat în sfârșit ce despăgubiri vor primi cultivatorii de porumb și de floarea-soarelui afectați de seceta din 2025. Potrivit hotărârii adoptate în ședința Guvernului din 18 septembrie 2026, producătorii agricoli din sectorul vegetal pot primi un sprijin financiar de până la 333 de lei/hectar (circa 63 de euro/ha). Culturile eligibile sunt porumbul și floarea-soarelui.

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„Venim în sprijinul cultivatorilor de porumb și floarea-soarelui, culturi care au fost grav afectate anul trecut de seceta pedologică. Sprijinul financiar pentru suprafețele care au fost afectate în proporție de 100% în 2025 este de până la 333 de lei/hectar, echivalentul a 63 de euro, și se reduce treptat în funcție de gradul de afectare. Deși această sumă este sub cea solicitată inițial de Ministerul Agriculturii, ea reprezintă totuși o dublare, din bugetul de stat, a ajutorului de urgență acordat de Uniunea Europeană, iar prin adoptarea hotărârii de Guvern de astăzi asigurăm efectuarea plăților cel târziu până la sfârșitul anului”, a transmis vicepremierul Tánczos Barna, ministru interimar al agriculturii, într-un comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis vineri redacției AgroTV.

Sprijinul acordat depășește 29 de milioane de euro

Resursele financiare necesare pentru schema de sprijin se ridică la 155.361.520 de lei (29,6 milioane de euro, la cursul de 5,2487 lei/euro). Jumătate din sumă, adică 77.680.760 de lei (14,8 milioane de euro), provine din finanțare europeană nerambursabilă, prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). Cealaltă jumătate, tot 77.680.760 de lei, este asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul MADR pe 2026.

„Sprijinul se acordă pentru suprafețele agricole care au fost afectate de seceta pedologică în procente cuprinse între minimum 30% și maximum 100% inclusiv, atestate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii”, precizează comunicatul MADR.

Plățile către fermieri se fac prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în limita bugetului aprobat. Termenul-limită este 31 decembrie 2026.

Am corectat și câteva greșeli din textul inițial („porub”, „producătorii agricoli” în loc de „producătorilor”, „este termenul-limită” în plus) și am eliminat repetiția FEGA din paragraful despre finanțare. Dacă vrei, îți pot face și o variantă mai scurtă, de agenție de presă.

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