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PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze

PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze
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Când vine vorba de integritate politică, USR folosește dublul standard. Dacă până mai ieri, cereau altor partide să se delimiteze prompt și categoric de penali și condamnați, astăzi nimeni din USR nu a cerut excluderea din partid a fostei prefecte de Timiș, reținută de Parchetul European, pentru fraude cu fonduri europene destinate persoanelor defavorizate. ”A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceștia, dar îi și apără cu înverșunare și îi promovează pe listele electorale”, se arată într-un comunicat de presă al PSD, unde sunt date și cîteva exemple de persoane din USR cu probleme penale.

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USR nu a transmis niciun comunicat și nimeni din partid nu a suflat vreo vorbă după reținerea colegei lor Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă a judeţului Timiş. Ea fost reţinută de procurorii Parchetului European, potrivit unor surse judiciare, alături de alte cinci persoane, și este cercetată într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

”Se pare că tăcerea nu e deloc întâmplătoare, având în vedere că aceasta era una dintre cele mai înverșunate participante la mitingul organizat de partid pentru susținerea președintelui USR condamnat definitiv pentru conflict de interese. În USR a devenit fapt obișnuit ca hoții să apere condamnații, iar penalii să fie susținuți de cei cu probleme de integritate!”, se spune în comunicat.

PSD: USR, partid al penalilor și condamnaților

”USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților! A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceștia, dar îi și apără cu înverșunare și îi promovează pe listele electorale”, se arată în comunicatul de presă al PSD care dă și câteva exemple:

  • FRITZ DOMINIC, condamnat definitiv pentru conflict de interese, votat în unanimitate în partid pentru a rămâne șeful USR.
  • ARMAND CLOTILDE, o penală, condamnată în primă instanță, pusă pe primul loc pe lista de candidați a USR București, pentru Senat.
  • VOICULESCU VLAD, un penal cercetat pentru mega-frauda cu vaccinuri COVID, pus pe locul 2, pe lista candidaților USR pentru Parlamentul European.
  • VIZITEU LUCIAN, un penal cercetat de DNA pentru atribuirea ilegală a unei locuințe de serviciu din fondul locativ al Primăriei Bacău, susținut de USR pentru obținerea unui nou mandat de primar.
  • COLIBAN ALLEN, un penal cercetat de DNA pentru deturnarea fondurilor Primăriei Brașov către ONG-ul personal, susținut, fără succes, de USR pentru obținerea unui nou mandat de primar.
  • ROMOCEAN PAULA, viceprimărița USR și mâna dreaptă a fostului primar USR de la Timișoara, condamnată în primă instanță pentru conflict de interese, dar susținută cu înverșunare de șeful său de partid.
  • LAȚCĂU RUBEN, viceprimar USR la Timișoara, condamnat la muncă în folosul comunității pentru conducerea fără permis a unui autovehicul pe drumurile publice. CSM a decis că acesta a afectat independența justiției prin atacurile și jignirile adresate magistraților.
  • ION STELIAN, care a declarat în fals că este persoană cu dizabilități și că lucra la o instituție publică pentru a primi o locuință de la ANL, a fost promovat de USR în funcția de Ministru al Justiției.
  • MIRON ANDREEA, condamnată definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru abuz în serviciu și fals intelectual, numită de USR administrator public al Primăriei Brașov, iar apoi promovată ca șefă de cabinet de ministrul USR al Economiei, Irineu Darău. A fost inclusă în grupul guvernamental care gestionează banii europeni din SAFE.
  • SIVACHE OANA, cercetată penal de DNA pentru luare de mită, pusă de USR directoare la Administrația Spitalelor din București.
  • HAIDUC NICOLAE GIGEL, dublu condamnat penal pentru violență extremă, a candidat din partea USR-PLUS la Primăria Orașului Câmpeni, Alba.
  • CHIRIAC CLAUDIU, condamnat penal definitiv pentru uciderea din culpă a unui bătrân, propus subprefect la Mehedinți din partea USR.
  • CROSU CIPRIAN, cercetat penal după ce a snopit în bătaie o femeie, reprezintă USR la Primăria Comunei Rediu din Iași.
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