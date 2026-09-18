PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze

Când vine vorba de integritate politică, USR folosește dublul standard. Dacă până mai ieri, cereau altor partide să se delimiteze prompt și categoric de penali și condamnați, astăzi nimeni din USR nu a cerut excluderea din partid a fostei prefecte de Timiș, reținută de Parchetul European, pentru fraude cu fonduri europene destinate persoanelor defavorizate. ”A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceștia, dar îi și apără cu înverșunare și îi promovează pe listele electorale”, se arată într-un comunicat de presă al PSD, unde sunt date și cîteva exemple de persoane din USR cu probleme penale.

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USR nu a transmis niciun comunicat și nimeni din partid nu a suflat vreo vorbă după reținerea colegei lor Cornelia Elena Micicoi, fosta prefectă a judeţului Timiş. Ea fost reţinută de procurorii Parchetului European, potrivit unor surse judiciare, alături de alte cinci persoane, și este cercetată într-un dosar de fraude cu fonduri europene.

”Se pare că tăcerea nu e deloc întâmplătoare, având în vedere că aceasta era una dintre cele mai înverșunate participante la mitingul organizat de partid pentru susținerea președintelui USR condamnat definitiv pentru conflict de interese. În USR a devenit fapt obișnuit ca hoții să apere condamnații, iar penalii să fie susținuți de cei cu probleme de integritate!”, se spune în comunicat.

PSD: USR, partid al penalilor și condamnaților

”USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților! A face scut în jurul colegilor cu probleme penale sau de integritate a devenit o practică uzuală a conducerii USR. Nu doar că nu se delimitează de aceștia, dar îi și apără cu înverșunare și îi promovează pe listele electorale”, se arată în comunicatul de presă al PSD care dă și câteva exemple: