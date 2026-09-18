Prima pagină » Știri externe » Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi

Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi

Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Avocații britanici ai lui Andrew și Tristan Tate intenționează să conteste printr-o procedură de control judiciar cererea Marii Britanii de extrădare a celor doi din SUA. Apărătorii susțin că frații Tate ar trebui să rămână în România până la finalizarea procedurilor penale deschise acolo.

La începutul acestei luni, procurorii britanici au transmis Departamentului de Stat al SUA o cerere oficială pentru extrădarea lui Andrew și Tristan Tate în Marea Britanie. Cei doi ar urma să răspundă în fața autorităților britanice la acuzații de viol și trafic sexual.

Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Avocații contestă cererea de extrădare

Andrew Ford și Adam Rasul, avocații britanici ai fraților Tate, de la firma Holborn Adams, au vorbit joi seară despre acest caz pentru The Standard.

Aceștia au susținut că frații ar trebui să facă mai întâi obiectul unor proceduri penale separate în România.

„Am inițiat o procedură de control judiciar pentru a contesta decizia Regatului Unit de a solicita extrădarea”, a declarat Andrew Ford.

Avocatul a invocat o decizie luată de autoritățile române în martie 2024 privind extrădarea fraților Tate în Marea Britanie.

„În martie 2024, România a emis o hotărâre prin care a acceptat extrădarea înapoi în Regatul Unit, dar numai după încheierea procedurilor din România”, a spus Ford.

Ce susțin avocații fraților Tate

Potrivit avocaților, procedurile penale din România ar trebui să fie finalizate înainte ca frații Tate să fie extrădați în Marea Britanie.

Ford susține că extrădarea lor în Regatul Unit în timp ce dosarele din România sunt încă în desfășurare „i-ar priva de șansa de a fi exonerați”.

Avocatul a mai afirmat că această situație „ar afecta capacitatea lor de a se apăra în Regatul Unit”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
17:53
Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
FLASH NEWS Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
17:41
Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
NEWS ALERT Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
17:06
Arabia Saudită suspendă livrările de țiței către rafinăriile din Europa, de luna viitoare. Decizia se aplică tuturor clienților europeni
CONTROVERSĂ Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
17:06
Plan de criză în Lituania: Capitala Vilnius își pregătește rutele de evacuare în caz de amenințare militară. În ce țară vor fi direcționați cetățenii dacă pericolul devine iminent
MILITAR Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
16:36
Rusia cere oficial Japoniei să retragă rachetele americane Typhon de pe teritoriu, pe care le consideră o amenințare la adresa securității naționale
VIDEO Poliția spaniolă evacuează mii de migranți de pe plajele din Ceuta. Forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc în aer
16:31
Poliția spaniolă evacuează mii de migranți de pe plajele din Ceuta. Forțele de ordine au tras cu gloanțe de cauciuc în aer
Mediafax
Lovitură pe piața petrolului: Chinezii au găsit o nouă metodă de rafinare
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație
Mediafax
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Irinel Columbeanu a scăpat de datoria de 5.000 de euro de la azil. Cine i-a achitat-o
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Evoluția ar putea să nu fie atât de aleatorie pe cât se credea, dezvăluie un nou studiu
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
FLASH NEWS Nicușor Dan va merge în Statele Unite cu avionul folosit și de Klaus Iohannis. Ce sume a plătit Administrația Prezidențială
19:02
Nicușor Dan va merge în Statele Unite cu avionul folosit și de Klaus Iohannis. Ce sume a plătit Administrația Prezidențială
REACȚIE PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze
18:45
PSD: USR își consolidează statutul de partid al penalilor și condamnaților. Ce i-a determinat pe social-democrați să reacționeze
FLASH NEWS 13 deputați PSD propun eliminarea descendenților din procedura de redobândire a cetățeniei române. Măsura îi afectează direct pe cetățenii R. Moldova
18:42
13 deputați PSD propun eliminarea descendenților din procedura de redobândire a cetățeniei române. Măsura îi afectează direct pe cetățenii R. Moldova
AGRICULTURĂ Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
18:04
Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
ULTIMA ORĂ Teroristul Omar Hayssam poate rămâne în România. Instanța i-a admis contestația. Decizia e definitivă
17:47
Teroristul Omar Hayssam poate rămâne în România. Instanța i-a admis contestația. Decizia e definitivă
SCANDALOS Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică
17:44
Jurnaliștii români angajați la Bloomberg pun presiune să treacă Guvernul Mureșan și publică presupuse „îngrijorări” ale agenției americane de rating Fitch: România riscă să ajungă în categoria „junk”, dacă persistă criza politică

Cele mai noi

Trimite acest link pe