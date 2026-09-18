Avocații britanici ai lui Andrew și Tristan Tate intenționează să conteste printr-o procedură de control judiciar cererea Marii Britanii de extrădare a celor doi din SUA. Apărătorii susțin că frații Tate ar trebui să rămână în România până la finalizarea procedurilor penale deschise acolo.

La începutul acestei luni, procurorii britanici au transmis Departamentului de Stat al SUA o cerere oficială pentru extrădarea lui Andrew și Tristan Tate în Marea Britanie. Cei doi ar urma să răspundă în fața autorităților britanice la acuzații de viol și trafic sexual.

Andrew și Tristan Tate neagă toate acuzațiile.

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Avocații contestă cererea de extrădare

Andrew Ford și Adam Rasul, avocații britanici ai fraților Tate, de la firma Holborn Adams, au vorbit joi seară despre acest caz pentru The Standard.

Aceștia au susținut că frații ar trebui să facă mai întâi obiectul unor proceduri penale separate în România.

„Am inițiat o procedură de control judiciar pentru a contesta decizia Regatului Unit de a solicita extrădarea”, a declarat Andrew Ford.

Avocatul a invocat o decizie luată de autoritățile române în martie 2024 privind extrădarea fraților Tate în Marea Britanie.

„În martie 2024, România a emis o hotărâre prin care a acceptat extrădarea înapoi în Regatul Unit, dar numai după încheierea procedurilor din România”, a spus Ford.

Ce susțin avocații fraților Tate

Potrivit avocaților, procedurile penale din România ar trebui să fie finalizate înainte ca frații Tate să fie extrădați în Marea Britanie.

Ford susține că extrădarea lor în Regatul Unit în timp ce dosarele din România sunt încă în desfășurare „i-ar priva de șansa de a fi exonerați”.

Avocatul a mai afirmat că această situație „ar afecta capacitatea lor de a se apăra în Regatul Unit”.