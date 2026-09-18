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Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Ce spune despre alegerile anticipate și ce nemulțumire are

Olga Borșcevschi
Nicușor Dan explică de ce l-a desemnat pe Siegfried Mureșan. Ce spune despre alegerile anticipate și ce nemulțumire are
Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Siegfried Mureșan / Foto - Mediafax
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Președintele Nicușor Dan a explicat vineri că decizia de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier a fost luată după cele aproximativ șase ore de consultări cu partidele parlamentare și că europarlamentarul PNL a fost ales pentru că, dintre variantele discutate, este cel care are în acest moment cele mai multe voturi în spate. El a refuzat să spună ce va face dacă Mureșan nu reușește să obțină o majoritate și a evitat să discute despre alegeri anticipate sau despre o eventuală desemnare a liderului PSD, Sorin Grindeanu. Șeful statului a mai afirmat că a început un proces de 10 zile, în care toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Potrivit acestuia, suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă. Nicuşor Dan a făcut apel la partide să găsească o soluţie.

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Nicușor Dan: Decizia a fost luată după șase ore de consultări

„Am avut ieri o sesiune de consultări cu partidele politice, care fiecare dintre ele a venit cu varianta pe care ei o vedeau pentru momentul acesta, inclusiv au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate, la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează. Nu suntem în situaţia asta”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Ucraina, despre desemnarea lui Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier.

Şeful statului a precizat că a luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo şase ore. El a subliniat că „deja suntem într-o zonă de iresponsabilitate colectivă”.

„Eu fac apel la partide să găsească o soluţie”, a menţionat preşedintele.

Preşedintele a spus despre consultările de joi că, în mod responsabil, a prezentat liderilor de la toate partidele toate scenariile posibile.

„Pe fiecare din scenarii, ei mi-au spus cum văd şi în ce măsură sunt tentaţi, la momentul acela. Ieri, să îl urmeze. Şi în funcţie de asta am ales. Mai departe, în interiorul acestor 10 zile în care am dat mandat şi sper să se formeze un guvern, nu vreau să fac alte comentarii”, a mai spus șeful statului.

Ce spune despre anticipate: „Vreau să discutăm numai despre aceste zece zile”

Nicușor Dan a fost întrebat dacă un eventual eșec al lui Mureșan ar putea deschide drumul către alegeri anticipate și dacă următoarea nominalizare ar putea fi Sorin Grindeanu.

Președintele a refuzat să intre în acest scenariu.

„Acum am început un proces de zece zile. Cred că toate partidele trebuie să se concentreze la formarea unui guvern. Eu sper ca primul-ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta, în interiorul celor zece zile”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele nu a spus nici dacă i-ar recomanda lui Mureșan să meargă până la vot în Parlament în situația în care, la finalul negocierilor, nu ar avea asigurată majoritatea.

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