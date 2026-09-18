Canada vrea să se alăture programului de sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, lansat de Uniunea Europeană. Dacă participarea va fi aprobată, Kievul va putea folosi o parte din bani pentru a cumpăra arme și muniție de la companii canadiene de apărare, fără să fie obligată să respecte cerința „Made in Europe”.

Comisia Europeană a confirmat vineri că autoritățile de la Ottawa sunt interesate să participe la program.

„Pot confirma că Canada și-a exprimat interesul de a se alătura împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Lucrăm intens cu Canada, iar discuțiile tehnice sunt în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, potrivit Euronews.

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Cum funcționează împrumutul de 90 de miliarde de euro

Liderii UE au stabilit acest împrumut pentru a acoperi aproximativ două treimi din necesarul financiar și militar al Ucrainei pentru anii 2026 și 2027. Restul ar urma să fie asigurat de ceilalți aliați occidentali ai Kievului.

Până acum, Bruxelles-ul a acordat aproape 15 miliarde de euro prin acest mecanism, iar noi tranșe sunt așteptate în perioada următoare.

Banii sunt strânși de Uniunea Europeană prin împrumuturi comune. Mecanismul generează dobânzi de aproximativ 3 miliarde de euro pe an, costuri care sunt suportate proporțional de 24 dintre statele membre. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut o derogare și nu participă la acest mecanism.

Ucraina ar putea cumpăra arme din Canada

Participarea Canadei ar modifica și regulile privind modul în care Ucraina poate folosi banii.

În prezent, împrumutul este legat de cerințe de tip „Made in Europe”, ceea ce înseamnă că fondurile sunt destinate, în principal, achizițiilor de echipamente și armament produse în Europa.

Dacă Canada va intra în program, Ucraina va putea cumpăra arme și muniție de la companii canadiene de apărare, ocolind această condiție.

În schimb, Ottawa va trebui să contribuie la plata dobânzilor generate de împrumut. Suma exactă va depinde de nivelul participării Canadei și de valoarea contractelor de care vor beneficia companiile canadiene.

Detaliile contribuției Canadei sunt încă negociate.

„Cu cât sunt implicate mai multe țări, cu atât mai bine. Acest lucru poate garanta că Ucraina poate obține echipamentele cele mai bune și mai potrivite pentru nevoile sale de apărare”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Marea Britanie s-a alăturat deja programului

Canada nu ar fi prima țară din afara UE care participă la mecanism. Marea Britanie, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei, a devenit în iulie prima țară non-UE care s-a alăturat programului.

Comisia Europeană încearcă în prezent să stabilească exact care sunt nevoile financiare suplimentare ale Ucrainei și le cere partenerilor occidentali să își mărească sprijinul. Norvegia a anunțat recent că va acorda Ucrainei 9 miliarde de dolari pentru anul 2027.