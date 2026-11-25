O actrița turcă, devenită cunoscută în România datorită serialului „Suleyman Magnificul”, ar fi fost reținută în cadrul unei ample anchete privind traficul de droguri și prostituția. Procurorii din Istanbul au emis mandate pe numele a 35 de persoane.

Actrița Deniz Çakır se numără printre persoanele reținute în urma unei operațiuni desfășurate de autoritățile turce la Istanbul, scrie publicația turcă Yeni Şafak.

În total, 35 de persoane au fost plasate în arest preventiv în cadrul anchetei privind traficul de droguri în care sunt implicate vedete.

Printre cei reținuți se numără Özcan Deniz, Deniz Çakır, Erdal Bozkuş, Cem Karcı, Murat Başoğlu, Meltem Keklik, Burcu Özberk, Cansu Taşkın, İbrahim İzzet Özilhan, İbrahim Yılmaz, İlknur Şahin, Pınar Bent, Deniz Sözen, Ceylan Kaya,Cem Güler, Mehmet Can Karcı, Muammer Kapucuoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Saghar Shojaei, Meltem Özkayan, Seher Grothe Sevdişan, Ufuk Gündoğdu și Onur Yüksel.

Ancheta vizează suspiciuni privind traficul, distribuirea, deținerea și consumul de droguri, precum și presupuse infracțiuni legate de prostituție.

Investigația a fost declanșată pe baza declarațiilor unor martori și suspecți din dosar, dar și a informațiilor obținute în urma analizării telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice. Autoritățile turce nu au precizat până în prezent ce suspiciuni concrete planează asupra actriței și nici ce presupus rol ar fi avut aceasta în activitățile investigate de procurori.

Deniz Çakır, cunoscută publicului din România datorită serialului „Suleyman Magnificul”

Deniz Çakır a devenit cunoscută telespectatorilor români prin interpretarea personajului Șah Sultan în producția turcească „Suleyman Magnificul” (Muhteşem Yüzyıl).

Serialul istoric, difuzat și în România, prezintă viața sultanului otoman Soliman I, intrigile de la curtea imperială și conflictele pentru putere din interiorul palatului.