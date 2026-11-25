Negociatorii americani au exclus, în discuții private, trimiterea de militari sau înființarea unor baze militare în Ucraina după încheierea războiului, ca parte a viitoarelor garanții de securitate. Informația a fost dezvăluită de Kyiv Independent. Volodimir Zelenski este îngrijorat că garanțiile fără prezență militară străină nu ar putea oferi protecție credibilă în cazul unui nou atac rusesc.

Liderul ucrainean le-ar fi transmis aliaților că nu înțelege ce ar presupune angajamentele americane în absența trupelor sau a bazelor militare.

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La întâlnirea din 19 noiembrie – care a avut loc la Berlin – emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff au discutat cu oficiali ucraineni și europeni despre un mecanism inspirat de Articolul 5 al NATO.

Kushner a transmis că Donald Trump este dispus să ia în considerare un astfel de acord.

Zelenski: „Nu avem un răspuns clar, un răspuns complet”

O garanție „similară Articolului 5” nu, însă, este același lucru cu apartenența la NATO. Nu stabilește automat cine ar răspunde la un atac sau dacă țările implicate ar fi obligate să folosească forța militară.

Volodimir Zelenski a declarat pentru Kyiv Independent că Ucraina încă nu are un răspuns clar cu privire la modul în care va funcționa acordul propus.

„Nu este clar încă. Nu avem un răspuns clar, un răspuns complet, despre ce ar fi acest grup colectiv, cum ne-ar apăra și dacă acest grup ar fi pregătit să respingă agresorul”, a spus el.

„Acest lucru trebuie să fie pe hârtie. Până acum nu am văzut astfel de măsuri pe hârtie”, a mai spus președintele ucrainean.

Zelenski insistă ca garanțiile să fie clar formulate în scris. Un oficial american a declarat pentru Kyiv Independent că Washingtonul dorește ca acestea să fie incluse în acordul final de pace.

Marea provocare este aceea că garanțiile suficient de puternice – pentru a convinge Ucraina să accepte un acord de pace – ar putea fi chiar cele pe care Moscova va refuza să le accepte. Garanțiile pe care Washingtonul și aliații săi sunt dispuși să le ofere ar putea fi insuficiente pentru a descuraja o altă invazie rusească.

Diferența dintre un angajament prevăzut la articolul 5 și un acord „similar articolului 5”

Conform articolului 5 din tratatul NATO, un atac asupra unui membru este tratat ca un atac asupra întregii alianțe. Ceilalți membri trebuie să asiste țara atacată. Dar fiecare aliat decide ce acțiuni consideră necesare, inclusiv dacă să folosească forța militară.

Există însă o diferență semnificativă între un angajament prevăzut la articolul 5 și un acord „similar articolului 5”.

Acesta din urmă nu stabilește cine ar răspunde la un atac. Nu stabilește ce ar implica acest răspuns sau dacă țările implicate ar fi obligate să utilizeze forța militară.

Oficialii americani nu specifică ce ar fi dispus Washingtonul să facă în baza garanțiilor propuse. Un oficial american a declarat că pachetul ar putea include „sprijin sau alte măsuri” pentru a ajuta la asigurarea securității Ucrainei după încheierea războiului.