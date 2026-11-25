Retailerul german Lidl își extinde strategia de dezvoltare în România și ia în calcul închirierea unor spații comerciale în centrul orașelor. Majoritatea celor peste 400 de magazine sunt în proprietatea retailerului. Grupul imobiliar M Core este principalul proprietar al spațiilor închiriate către Lidl.

Lidl a început să își diversifice strategia de extindere în România încă din 2024. Acum, retailerul ia în calcul închirierea spațiilor comerciale, deși majoritatea celor peste 400 de magazine sunt construite și deținute de companie.

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„Ne menținem angajamentul față de strategia noastră de expansiune la nivel național, urmărind să fim cât mai aproape de clienții noștri, inclusiv în zonele centrale ale orașelor. În acest sens, rămânem deschiși oportunităților de închiriere a unor noi spații comerciale”, au transmis reprezentanții Lidl România, pentru Profit.ro.

Schimbare de strategie pentru Lidl în România

Lidl a vândut 16 magazine consorțiului M Core-Square 7, dar continuă să le folosească în regim de închiriere. Alte 6 spații sunt în construcție și vor fi închiriate după finalizare. M Core este principalul proprietar al magazinelor închiriate retailerului german. M Core pregătește investiții de peste 200 de milioane de euro în România, în următorii 2 ani. În paralel, Lidl a scos la vânzare peste 20 de terenuri destinate construirii unor magazine, evaluate la mai mult de 20 de milioane de euro. În același timp, retailerul german are în plan să deschidă din nou aproximativ 30 de magazine pe an în România, până în 2030. Compania își propune astfel să accelereze extinderea, după ce a redus ritmul inaugurărilor în ultimii 3 ani.

Lidl a alocat peste 285 de milioane de euro pentru extinderea rețelei în acest an, cu 56% mai mult decât în 2025. Compania vrea să deschidă peste 40 de magazine până în februarie 2027 și încă 200 până în 2030, față de nivelul din 2024. Retailerul va reinvesti integral profitul obținut în 2025 în dezvoltarea operațiunilor din România.

Lidl are peste 395.000 de angajați la nivel global, dintre care peste 14.000 în România, unde operează mai mult de 400 de magazine și 6 centre logistice. Retailerul face parte din grupul Schwarz, alături de Kaufland, controlat de miliardarul german Dieter Schwarz. Acesta are o avere estimată de Forbes la 60,2 miliarde de dolari.

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