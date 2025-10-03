Prima pagină » Diverse » O femeie din Constanța s-a măritat în ROCHIA pe care a purtat-o la serbarea de la grădiniță. Cum a fost posibil

03 oct. 2025, 12:00, Diverse
Ștefania este o tânără din Constanța care a recurs la un gest inedit în cea mai frumoasă zi din viața sa. Astfel, ea a ales să se mărite în rochia pe care a purtat-o la o serbare de la grădiniță.

Ștefania a povestit întreaga experiență în mediul online, prin intermediul unui videoclip care s-a viralizat rapid, dezvăluind și modificările aduse „costumului de îngeraș”, scrie Libertatea.

„M-am căsătorit în rochia pe care am purtat-o la grădiniță. (…) am fost un îngeraș la o serbare la grădiniță, chiar în această rochie”, spune ea.

Având în vedere că la acea vreme costumele nu se găseau ușor sau erau foarte scumpe, mama sa a decis să facă o rochie dintr-un material cumpărat, astfel că a cumpărat o dantelă cu alb și cu auriu și așa a început povestea rochiței care avea să devină cea mai frumoasă amintire pentru ea.

„Acum și un pic de context: în perioada respectivă, când eram eu mică se găseau foarte greu costume sau dacă se găseau, nu existau bani pentru ele așa că mama a luat un material ca de dantelă și mi-a făcut o rochiță de îngeraș”, a mai mărturisit ea.

Cum i-a venit ideea inedită

Până acum, micuța rochie confecționată manual a stat împachetată în apartamentul în care Ștefania a crescut. Tânăra a găsit-0, abia în clasa a XII-a, în timp ce făcea curat.

Atunci a știut, clar, că dacă se va mărita vreodată, va purta exact rochia pe care mama ei i-a făcut-o când era mică.

„Am găsit această rochie undeva prin clasa a 12-a, când în apartamentul în care am locuit aproape toată viața mea a trebuit să facem un pic de ordine (…) Când am găsit aceasta rochie am zis: eu nu o să mă căsătoresc niciodată, dar dacă ar fi să mă căsătoresc, mi-ar plăcea să mă îmbrac în această rochie”, a povestit ea.

Iar, câțiva ani mai târziu, când Ștefania a fost cerută în căsătorie de iubitul său… a sosit timpul pentru ca decizia să fie pusă în practică.

A fost nevoită să o mai ajusteze și să facă mici modificări, însă în ziua cea mare a purtat aceeași rochie pe care a avut-o și la serbarea de la grădiniță.

„Acel «nu o să mă căsătoresc niciodată» s-a transformat într-un DA și la câțiva ani după cererea în căsătorie am scos și actele, iar aceasta este rochița pe care m-am dus special la Constanța să o iau de la ai mai și să o modific. I-am tăiat mânecile ca să pot să stau liniștită pentru că mă strângea un pic și i-am adăugat și jupă pentru că nu avea”, a povestit tânăra pe rețelele de socializare.

Ștefania mărturisește că s-a simțit ca o adevărată prințesă, rochia de la grădiniță fiind singurul obiect pe care părinții săi nu l-au aruncat atunci când au făcut curățenie generală în casă…

