27 dec. 2025, 19:20, Actualitate
Doi copii din Vaslui, un băiat de 12 ani și sora sa, de 14 ani, au murit înecați în acumularea Tăcuta după ce gheaţa pe care traversau s-a rupt

Echipele de intervenție de la Detașamentul Vaslui caută, sâmbătă seară, doi copii care s-ar fi înecat în acumularea Tăcuta, după ce gheața pe care o traversau s-a rupt sub ei. Este vorba de un băiat de 12 ani şi sora sa, în vârstă de 14 ani, aceștia făcând parte dintr-un grup de colindători.

UPDATE – Ambii copii au fost scoși din apă, dar – din nefericire – niciunul dintre ei nu a fost găsit în viață, potrivit Adevărul.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui, polițiștii au luat legătura cu părinții celor doi copii, care au spus că nu i-au mai văzut pe aceștia de la ora 15:15.

FOTO – Caracter ilustrativ

Reprezentanții ISU Vaslui au anunțat că este posibil ca doi copii cu vârste de 12 și 14 ani să se fi înecat în acumularea Tăcuta, localitatea Protopopești, comuna Tăcuta.

„Intervine Detașamentul Vaslui cu Autospeciala de căutare-salvare L200, o barcă pneumatică, TIM și EPA, precum și zece militari”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiași surse, apelul la 112 a fost făcut la ora 17:35. Autoritățile locale afirmă că cei doi copii ar fi făcut parte dintr-un grup de colindători care au traversat acumularea pe gheață, iar aceasta s-a rupt.

Cele mai noi