O femeie trăiește din ajutor social, după ce inteligența artificială i-a înlocuit jobul. Meseria sa este aproape dispărută

O femeie din Anglia, care era designer grafic și câștiga 65.000 de lire pe an trăiește acum din ajutor social, după ce inteligența artificială (AI) i-a înlocuit drastic jobul. Ea susține că veniturile i-au scăzut dramatic, iar meseria pentru care a lucrat 15 ani de zile aproape că a dispărut în zilele noastre.

Leonie Tucker și-a dedicat aproape două decenii industriei filmului, ca designer grafic, ocupându-se de detaliile de pe platourile de filmare, scrie The Telegraph.

„Am muncit ca să ajung să am succes, să devin lead graphic designer pentru producții precum Apple TV. Am muncit foarte, foarte mult pentru asta. Și apoi munca pur și simplu a dispărut. Apoi, anul trecut, au fost 26.000. O scădere mare. În ultimele șase luni, a fost drastic. Sunt proprietar de locuință. Am o mașină în leasing. Nu poți renunța la mașină și nu poți să nu-ți plătești ipoteca pentru că s-a întâmplat ceva dincolo de controlul tău”, explică britanica.

Nu pandemia și nici grevele scenariștilor de la Hollywood nu i-au dat lovitura decisivă, ci inteligența artificială.

„Tot pentru ce am muncit vreodată este această industrie, iar acum mi-a fost smuls de sub picioare. Fac asta de 15 ani. Sunt foarte calificată și căutată pentru acest job. Acum sunt pe ajutor social”, mai spune femeia.

Lucrători ca ea sunt printre primii care își văd joburile afectate de AI. O mare parte din munca de design pe care o făcea poate fi realizată acum cu ajutorul inteligenței artificiale în post-producție.

În câțiva ani, milioane de oameni ar putea trăi aceeași soartă ca Leonie Tucker: scăderi abrupte ale veniturilor, competențe devenite inutile, un întreg drum profesional dispărut.

Acesta este una dintre vocile tot mai numeroase care avertizează că am putea fi într-o cursă contra cronometru: „Sunt îngrijorat, deși există o incertitudine enormă”.

„AI va fi mai bun decât oamenii la aproape orice”

În urmă cu mai puțin de un an, ChatGPT era atât de sigur că în cuvântul strawberry există doar două litere „r” încât ar fi pariat un milion de dolari. Acum, unii dintre cei mai inteligenți oameni din lume avertizează că AI le face competențele inutile. Printre ei se află Aditya Agarwal, unul dintre primii ingineri ai Facebook.

„Am petrecut mult timp în weekend scriind cod cu Claude. A devenit foarte clar că nu vom mai scrie niciodată cod manual. Nu are niciun sens”, a scris el într-un mesaj postat pe rețeaua de socializare.

Dario Amodei, șeful companiei Anthropic, a avertizat recent că AI ar putea crea „o subclasă de șomeri sau lucrători foarte prost plătiți”.

Pe traiectoria actuală, „nu pot trece mai mult de câțiva ani până când AI va fi mai bună decât oamenii la aproape orice”, explică Amodei.

Daron Acemoglu, profesor la Massachusetts Institute of Technology și laureat al Premiului Nobel, spune că dacă AI este folosită în principal pentru automatizare, va crea o subclasă: „Mulți oameni fie vor părăsi piața muncii, fie vor lucra în slujbe mărunte, mai puțin semnificative și prost plătite. Aceasta este subclasa”.

Profesorul este, însă, puțin mai optimist în privința ritmului: „Mă tem de o subclasă permanentă, nu în doi ani, ci în 25”.

