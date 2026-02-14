Statele Unite l-au capturat pe fostul președinte al Venezuelei, Nicolas Maduro, cu ajutorul inteligenței artificiale de la Anthropic. Pentagonul a utilizat modelul Claude în operațiunea militară de la începutul lunii ianuarie, scrie The Wall Street Journal.

Anthropic a fost primul dezvoltator de modele de inteligență artificială utilizat în operațiuni clasificate de către Departamentul Apărării și este posibil ca și alte instrumente de inteligență artificială să fi fost folosite în operațiunea din Venezuela pentru sarcini neclasificate.

Modelul Claude a fost integrat prin intermediul platformelor companiei Palantir Technologies, care sunt utilizate pe scară largă de Departamentul de Război al SUA și de agențiile federale de aplicare a legii pentru analiza datelor. Deși detaliile exacte sunt clasificate, unele surse spun că modelul a fost folosit în timpul misiunii de capturare, nu doar în fazele de planificare. A.I.-ul a ajutat la procesarea unor seturi masive de informații și la susținerea procesului decizional.

Controversă, după ce politicile de utilizare de la Anthropic interzic violența

Anthropic se poziționează ca o companie axată pe siguranță, iar politicile sale de utilizare interzic folosirea modelului Claude pentru acțiuni care facilitează violența, dezvoltarea armelor sau supraveghere. Rapoartele despre utilizarea modelului Claude în raidul din Venezuela au generat tensiuni între Anthropic și Pentagon, iar în prezent ar exista discuții despre posibila anulare a unui contract în valoare de până la 200 de milioane de dolari din cauza acestor restricții.

„Nu putem comenta dacă Claude sau orice alt model de inteligență artificială a fost folosit pentru vreo operațiune specifică, clasificată sau de altă natură”, a declarat un purtător de cuvânt al Anthropic.

Această desfășurare subliniază efortul Pentagonului, sub conducerea secretarului apărării Pete Hegseth, de a integra rapid inteligența artificială comercială în rețelele clasificate pentru a menține un avantaj strategic. Potrivit Wall Street Journal, modelul Claude a câștigat teren în Pentagon în ultima perioadă

