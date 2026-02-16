Un nou scandal în tabără #rezist. ONG-ul Declic îl atacă pe Nicușor Dan și consilierul său și îi compară cu Georgescu și Șoșoacă: „Nicușor, de ce parte a baricadei ești acum?”

Președintele Nicușor Dan, eroul „reziștilor”, a devenit după doar opt luni de mandat, ținta atacurilor celor care l-au susținut și l-au votat masiv în campania electorală. Membrii comunității „Declic”, un ONG cu conexiuni în partidul USR, a făcut o postare pe Facebok în care își exprimă dezamăgirea profundă față de liderul lor ales de la Cotroceni, dar și față de consilierul său, al cărui discurs îl aseamănă cu cel al lui Georgescu, Simion sau Diana Șoșoacă.

S-a rupt „lanțul de iubire” între Nicușor Dan și #reziști. Pe pagina oficială a ONG-ului „Declic” a apărut o postare în care Nicușor Dan este criticat pentru politica pe care o promovează, o direcție politică în contrast cu imaginea de activist împotriva așa-zișilor „rechini imobiliari”.

„De ce parte a baricadei ești acum?”, este întrebarea aproape retorică pe care o adresează „reziștii” președintelui. De la „Salvați Roșia-Montana” la agenda por-minerit a consilierului spu. Avem nevoie de explicații”, se mai precizează în postare.

„Se promovează o agendă care ne ridică serioase semne de întrebare”

Motivul pentru care activiștii îl atacă pe liderul lor este campania de pro-minerit „agresivă” promovată de consilierul prezidențial Radu Burnete. Acum, ONG-iștii sunt șocați de atitudinea pasivă a lui Nicușor și îl somează să ia atitudine.

„Nicușor Dan a fost, pentru mulți dintre noi, simbolul luptei civice împotriva abuzurilor imobiliare și a intereselor de clan.

Astăzi însă, chiar din interiorul echipei sale, se promovează o agendă care ne ridică serioase semne de întrebare: 𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝘁 𝗰𝘂 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘁̦ 𝘀̦𝗶 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̆𝘁̦𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲. Asta înseamnă exproprieri, presiune pe comunități și riscuri majore pentru mediu”, se arată în postarea de pe pagina Declic.

„Reziștii” i-au trimis o scrisoare lui Nicușor Dan, însă nici măcar lor nu le-a răspuns, așa că îi îndeamnă pe susținătorii președintelui să meargă pe pagina lui și să-l întrebe „dacă susține agenda pro-minerit” a consilierului său. Din punct de vedere legal, consilierul președintelui nu poate face un demers politic fără aprobarea șefului de stat.

„I-am trimis o scrisoare publică. Dar 𝗮𝘃𝗲𝗺 𝗻𝗲𝘃𝗼𝗶𝗲 𝘀̦𝗶 𝗱𝗲 𝘃𝗼𝗰𝗲𝗮 𝘁𝗮!

Mergi pe profilul lui Nicușor Dan și lasă-i un comentariu politicos, dar ferm. 𝗜̂𝗻𝘁𝗿𝗲𝗮𝗯𝗮̆-𝗹 𝗱𝗮𝗰𝗮̆ 𝘀𝘂𝘀𝘁̦𝗶𝗻𝗲 𝗮𝗴𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗼-𝗺𝗶𝗻𝗲𝗿𝗶𝘁 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝘀𝗮̆𝘂.

Nu putem permite ca proprietatea privată și mediul să fie sacrificate pentru profituri care pleacă peste graniță”, se arată în postarea Declic.

„Este aceeași retorică folosită de Georgescu, Simion sau Șoșoacă”

Criticile continuă cu o imagine în care ONG-iștii arată că inițiativa consilierului lui Nicușor Dan este aceeași cu cea a lui Călin Georgescu.

„Este aceeași retorică folosită de Georgescu, Simion sau Șoșoacă”, îi mai reproșează membrii Declic lui Nicușor Dan, alături de o poză ce-l înfățișează pe Călin Georgescu. „Cum a ajuns consilierul său să preia discursul suveranist al exploatării fără limite”, se mai precizează în postare.

Membrii comunității Declic îi cer explicații lui Nicușor Dan și îi amintesc de promisiunile pe care le-a făcut pe vremea când lupta pentru Roșia Montana.

„Nicuşor, ai fost cu noi în stradă pentru Roşia Montană.

Împreună am spus că legea nu se modifică „cu dedicatie”. Mai este valabil acest principiu sau interesele investitorilor au

devenit prioritare? Vrem să ştim”, solicită activiștii.

FOTO: Facebook/ Mediafax

