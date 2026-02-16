Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-un a inaugurat un cartier de lux în Phenian pentru familiile soldaților uciși în Ucraina. Cine a fost alături de liderul nord-coreean

16 feb. 2026, 20:58, Știri externe
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a inaugurat luni, 16 februarie, un cartier rezidențial de lux în Phenian dedicat familiilor soldaților uciși în „operațiunile militare în străinătate”, o referire la trupele trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, scrie Deutsche Welle.

Proiectul cuprinde aproximativ 50 de clădiri de apartamente destinate să găzduiască circa 2.500 de familii. La inaugurarea acestuia a participat chiar liderul nord-coreean, care a descris noul ansamblu rezidențial ca fiind întruchiparea „spiritului și sacrificiului” tinerilor martiri care și-au dat viața pentru patrie.

Deși presa de stat nord-coreeană evită să menționeze explicit Ucraina, oficialii occidentali și sud-coreeni confirmă că aceste locuințe sunt recompense pentru familiile celor aproximativ 14.000 de soldați trimiși să sprijine invazia rusă. Serviciile de informații sud-coreene estimează că, până în prezent, aproximativ 6.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți în luptele din Rusia și Ucraina.

Kim Jong-un și-a desemnat succesorul

La ceremonie, Kim Jong-un a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, care a apărut alături de tatăl său în timp ce consola rudele soldaților și vizita noile apartamente. Conform ultimelor rapoarte, Kim Ju-ae a trecut de la etapa de „pregătire” la cea de „succesor desemnat oficial” pentru preluarea puterii în Coreea de Nord. Potrivit Serviciului Național de Informații din Seul, fiica lui Kim Jong-un este considerată acum moștenitoarea de facto a puterii și nu doar că își însoțește tatăl peste tot, dar deja a început să ofere opinii asupra unor politici de stat.

Kim Ju Ae, despre care se crede că are vârsta de 13 ani, a fost prezentă în ultimele luni la majoritatea evenimentelor importante, precum vizita la Beijing din septembrie anul trecut.

„Întrucât Kim Ju Ae și-a manifestat prezența la diverse evenimente, inclusiv la aniversarea fondării Armatei Populare Coreene și la vizita sa la Palatul Soarelui Kumsusan, și au fost detectate semne că își exprimă opinia cu privire la anumite politici de stat, NIS [Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud]consideră că a intrat acum în etapa de a fi desemnată drept succesoare”, a declarat parlamentarul sud-coreean Lee Seong-Kwen.

Inaugurarea noului complex rezidențial pentru rudele soldaților nord-coreeni care au fost uciși peste hotare are loc cu puțin timp înainte de Congresul partidului, unde se așteaptă ca Phenianul să ofere mai multe detalii despre prioritățile de politică externă, planificarea războiului și ambițiile pentru următorii cinci ani.

