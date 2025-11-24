Prima pagină » Actualitate » O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare

O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare

24 nov. 2025, 18:15, Diverse
O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare
Galerie Foto 2
Sora Eva

Kamila Rodrigues Cardoso, acum în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera ca fotomodel, participând la concursuri de frumusețe și construindu-și un viitor promițător în lumea modei. Dar, la 18 ani, a luat o decizie radicală și a ales să renunțe la tot, profesie, prieteni, familie și chiar nume, pentru a deveni călugăriţă în cadrul congregației Sancta Dei Genitrix.

Acum, ea este Sora Eva și folosește rețelele de socializare pentru a răspândi mesaje spirituale și inițiative sociale. Astfel, în mediul online a devenit virală şi are deja zeci de mii de urmăritori, relatează Corriere della Sera.

Tânăra a declarat că, în timp ce activa ca fotomodel, era convinsă că și-a găsit calea, dar anxietatea și depresia, accentuate de pierderea tatălui său, când avea doar 9 ani, au atras-o treptat spre credință.

A început să rostească diverse rugăciuni și să participe la slujbe, iar în timpul unei predici a fost impresionată de figura unei călugărițe care, spune ea, „transmitea o lumină intensă”. De acolo i-a venit ideea unei vieți dedicate în totalitate credinţei…

„Vorbesc mult cu Iisus”, spune acum sora Eva, explicând că numele pe care l-a ales amintește de figura biblică a primei femei.

Totuși, nu renunță la machiaj sau la îngrijirea personală: „Vreau să-i ofer lui Iisus cea mai bună versiune a mea”.

Și, în ciuda complimentelor și a frecventelor propuneri romantice pe care le primește online, reafirmă cu fermitate că este deja într-o relație: „Rămân fidelă soțului meu, Iisus”.

Urmărind videoclipurile surorii Eva, mulți utilizatori cred că face parte din Biserica Romano-Catolică, dar – în realitate – comunitatea sa religioasă este alta.

Sora Eva

Sancta Dei Genitrix, un grup independent fondat în 1939 și legat de Biserica Catolică Siro-Caldeeană, un grup oriental bazat pe învățăturile Romei, dar cu propria autonomie liturgică.

Deși se bazează pe tradiția catolică, nu se află sub ierarhia Vaticanului și își menține propria abordare unică, atât de mult încât experții definesc aceste mișcări drept „comunități independente”, care sunt răspândite în Brazilia.

Călugărițele locuiesc la o fermă, unde produc alimente, vând articole religioase și supraviețuiesc datorită donațiilor.

Și, în ciuda imaginii digitale, atent selecționate, a unor călugăriţe, structura menține un stil de viață de bază, aproape monahal.

Sursa foto: Captura youtube/Gatos Exoticos, captura instagram/freira.eva

Mediafax
Camelia Pătrășcanu, despre intrarea planetei Neptun în zodia Berbec: „Dacă suntem atenți, Neptun ne va transforma viața într-o sărbătoare”
Digi24
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
Cancan.ro
Theo Rose a anunțat despărțirea cu ochii în lacrimi! Totul s-a terminat
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Aleksandr Dughin, ideologul Kremlinului, reacționează la planul de pace al SUA: „Ucraina va fi a noastră complet în maximum doi ani”
Mediafax
Cercetătorii japonezi dezvăluie un aliment obișnuit care ar putea reduce riscul de demență
Click
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
Digi24
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Cancan.ro
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, din nou la tv! Prima apariție după moartea lui Felix Baumgartner
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată noul blindat românesc VLAH 4x4? Acesta va fi produs la Moreni
Descopera.ro
Fără precedent: A fost detectată o explozie colosală în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Descopera.ro
Din seria „AȘA NU”: Salvamontiștii, chemați să intervină după ce un turist s-a „udat” în pădure
CONTROVERSĂ Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
00:12
Cine e Ștefan Stofor, cel care i-a spus lui Nicușor să candideze la prezidențiale, în noaptea alegerilor anulate din 2024. Are o avere fabuloasă
JUSTIȚIE Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
23:51
Inamicii lui Trump scapă de acuzațiile penale. Un judecător decide că fostul șef FBI și o procuroare au fost inculpați de un procuror numit „ilegal”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 25 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
LIVE 🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
21:20
🚨 SUA și Ucraina anunță progrese, după discuțiile de la Geneva. Negociatorii au elaborat un „cadru de pace actualizat și perfecționat”, anunță Casa Albă
CONTROVERSĂ Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”
21:08
Filmare explozivă cu Nicușor Dan, din seara anulării alegerilor: „Dacă intră Georgescu în turul 2, te pregătești Nicușor pentru prezidențiale”