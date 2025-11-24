O fostă MISS a renunțat la cariera de fotomodel, la 18 ani, pentru a deveni călugăriță. Sora Eva este acum virală pe rețelele de socializare

Kamila Rodrigues Cardoso, acum în vârstă de 21 de ani, și-a început cariera ca fotomodel, participând la concursuri de frumusețe și construindu-și un viitor promițător în lumea modei. Dar, la 18 ani, a luat o decizie radicală și a ales să renunțe la tot, profesie, prieteni, familie și chiar nume, pentru a deveni călugăriţă în cadrul congregației Sancta Dei Genitrix.

Acum, ea este Sora Eva și folosește rețelele de socializare pentru a răspândi mesaje spirituale și inițiative sociale. Astfel, în mediul online a devenit virală şi are deja zeci de mii de urmăritori, relatează Corriere della Sera.

Tânăra a declarat că, în timp ce activa ca fotomodel, era convinsă că și-a găsit calea, dar anxietatea și depresia, accentuate de pierderea tatălui său, când avea doar 9 ani, au atras-o treptat spre credință.

A început să rostească diverse rugăciuni și să participe la slujbe, iar în timpul unei predici a fost impresionată de figura unei călugărițe care, spune ea, „transmitea o lumină intensă”. De acolo i-a venit ideea unei vieți dedicate în totalitate credinţei…

„Vorbesc mult cu Iisus”, spune acum sora Eva, explicând că numele pe care l-a ales amintește de figura biblică a primei femei.

Totuși, nu renunță la machiaj sau la îngrijirea personală: „Vreau să-i ofer lui Iisus cea mai bună versiune a mea”.

Și, în ciuda complimentelor și a frecventelor propuneri romantice pe care le primește online, reafirmă cu fermitate că este deja într-o relație: „Rămân fidelă soțului meu, Iisus”.

Urmărind videoclipurile surorii Eva, mulți utilizatori cred că face parte din Biserica Romano-Catolică, dar – în realitate – comunitatea sa religioasă este alta.

Sancta Dei Genitrix, un grup independent fondat în 1939 și legat de Biserica Catolică Siro-Caldeeană, un grup oriental bazat pe învățăturile Romei, dar cu propria autonomie liturgică.

Deși se bazează pe tradiția catolică, nu se află sub ierarhia Vaticanului și își menține propria abordare unică, atât de mult încât experții definesc aceste mișcări drept „comunități independente”, care sunt răspândite în Brazilia.

Călugărițele locuiesc la o fermă, unde produc alimente, vând articole religioase și supraviețuiesc datorită donațiilor.

Și, în ciuda imaginii digitale, atent selecționate, a unor călugăriţe, structura menține un stil de viață de bază, aproape monahal.

Sursa foto: Captura youtube/Gatos Exoticos, captura instagram/freira.eva