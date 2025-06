O îndrăgită vedeta a show-urilor culinare a MURIT. Chef-ul avea 55 de ani

Una dintre cele mai îndrăgite vedete a show-urilor de gastronomie de la televiziunile americane, Chef-ul Anne Burrell, a murit marți la domiciliul ei din Brooklyn, New York, la vârsta de 55 de ani, a confirmat familia acesteia într-un comunicat, transmite publicația People.

Până la acest moment, cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Anne Burrell este cunoscută pentru prezentarea unor emisiuni culinare precum „Worst Cooks in America” și „Secrets of a Restaurant Chef”. Aceasta a fost invitată și în numeroase emisiuni precum „Next Iron Chef”, „The Best Thing I Ever Made”, „Chopped”, „Cutthroat Kitchen”, „Beat Bobby Flay” și „Rachael Ray”.

De asemenea, Anne Burrell este autoarea mai multor cărți de gastronomie, „Cook Like a Rock Star” și „Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower”.

Potrivit Food Network, Burrell a studiat la Institutul Culinar din America și la Institutul Culinar Italian pentru Străini. Ea a fost bucătar la celebrul restaurant Savoy și bucătar executiv la Lumi și Centro Vinoteca.

