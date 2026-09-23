One United Properties a susținut premiera la Paris a documentarului „Constantin Brâncuși 150”

Producția, realizată de Asociația pentru Educație Teofor la inițiativa Institutului Național al Patrimoniului, cu spijinul ONE, a fost proiectată pe 19 septembrie la Ambasada României în Franța, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026

One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, a contribuit la realizarea documentarului „Constantin Brâncuși 150”, un proiect cultural dedicat vieții și operei celui mai cunoscut artist român la nivel mondial. Imagini și documente de arhivă adunate din România și din marile centre culturale ale lumii spun din nou povestea celui care a schimbat pentru totdeauna sculptura modernă. Filmul, produs de Asociația pentru Educație Teofor la inițiativa Institutului Național al Patrimoniului, cu sprijinul ONE, a fost proiectat în premieră la Paris, pe 19 septembrie, la Ambasada României în Franța, cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului 2026.

Premiera a avut loc în contextul Anului Constantin Brâncuși, prin care România marchează 150 de ani de la nașterea sculptorului care a schimbat limbajul artei moderne, recunoscut în patrimoniul universal. Alegerea Parisului pentru prima proiecție a filmului documentar are o semnificație aparte, orașul fiind locul în care Brâncuși și-a consolidat parcursul artistic și a devenit una dintre vocile esențiale ale artei moderne europene. Cu peste 6.500 de vizitatori, ediția din acest an a atras un public mai numeros ca niciodată și a oferit o ocazie deosebită de a celebra moștenirea lui Brâncuși și patrimoniul cultural românesc.

Documentarul „Constantin Brâncuși 150” propune o incursiune amplă în viața și opera artistului, de la anii de formare din România până la afirmarea sa în marile cercuri culturale ale Parisului și recunoașterea internațională obținută în Europa și Statele Unite. Filmul readuce în atenție traseul copilului plecat din Hobița, Gorj, care a redefinit sculptura secolului al XX-lea printr-un limbaj artistic construit în jurul simplității. Producția nu include reconstituiri dramatice sau intervenții care să altereze autenticitatea documentului istoric, ceea ce oferă spectatorului șansa rară de a-l întâlni pe Brâncuși prin intermediul imaginilor autentice ale timpului său, de a pătrunde în atmosfera atelierului, a expozițiilor și a epocii care l-au consacrat. Filmul evocă astfel într-o manieră autentică traseul unui artist care a avut curajul să se desprindă de convențiile academice și să caute esența formelor, transformând experiența românească într-un limbaj artistic universal. În centrul documentarului se află creațiile care au schimbat definitiv arta modernă: Sărutul, Muza adormită, Domnișoara Pogany, Pasărea în văzduh, dar și ansamblul monumental de la Târgu Jiu – Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără Sfârșit –, considerat una dintre capodoperele artei monumentale a secolului al XX-lea.

„Filmul „Constantin Brâncuși 150” este o invitație la redescoperirea unui destin excepțional și a unei opere care aparține deopotrivă României și patrimoniului cultural al umanității. Mai mult decât o biografie, filmul este o călătorie prin lumea în care a trăit și a creat Brâncuși. Sunt evocate marile momente ale carierei sale, întâlnirile cu personalități care au definit modernitatea artistică, precum Guillaume Apollinaire, Amedeo Modigliani, Marcel Duchamp, Ezra Pound, Alfred Stieglitz, dar și contextul cultural și istoric care a făcut posibilă apariția uneia dintre cele mai influente opere din istoria sculpturii”, spune regizorul Mihai Vișinescu, producător executiv al filmului.

„Pentru noi, susținerea acestui proiect este o formă firească de respect față de cultura țării noastre și față de memoria unor personalități care au dus România în patrimoniul universal. Brâncuși este unul dintre cele mai puternice repere ale identității românești moderne, iar faptul că acest documentar va fi prezentat la Paris are o semnificație aparte. Credem că noi toți avem nevoie și de memorie, educație, de grijă față de patrimoniu. Este aceeași convingere care ne ghidează și în proiecte precum One Gallery, unde restaurăm fosta Hală Ford, sau One Athénée, unde readucem în circuit o clădire istorică din centrul Capitalei”, a declarat Andrei Diaconescu, cofondator și co-CEO One United Properties.

Implicarea One United Properties în acest proiect se înscrie într-o direcție mai amplă prin care compania susține inițiative dedicate culturii, educației și patrimoniului românesc. Pe lângă dezvoltarea de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte, compania este implicată în recuperarea și reintegrarea unor clădiri cu valoare istorică în viața orașului. Un exemplu este One Gallery, investiție prin care fosta Hală Ford, unul dintre reperele industriale ale Bucureștiului interbelic, este restaurată și transformată într-o destinație urbană cu funcțiuni comerciale. De asemenea, One Athénée presupune renovarea Casei Braikoff, clădire clasificată ca monument istoric, aflată în apropierea Ateneului Român, cu obiectivul de a proteja și regenera patrimoniul cultural din centrul Capitalei.

Prin sprijinul acordat realizării documentarului „Constantin Brâncuși 150”, One United Properties continuă această linie de implicare, extinzând preocuparea pentru patrimoniu din zona construită către zona memoriei culturale. Proiectul contribuie la promovarea valorilor românești în spațiul european și la consolidarea dialogului cultural româno-francez, într-un moment simbolic pentru identitatea culturală a României.

Documentarul este realizat în limba română și este disponibil și în versiuni subtitrate în limbile engleză și franceză, facilitând accesul publicului internațional la povestea unuia dintre cei mai importanți artiști ai lumii. Echipa realizatoare a documentarului „Constantin Brâncuși 150” este formată din:

Producător executiv: regizor Mihai Vișinescu

Regia: Dan Mironescu

Scenariul: Crenguța Vișinescu

Text: Emanuel Bădescu

Muzica originală și voice-over: Petru Mărgineanu

Montaj: Gabriel Coroiu

Articol susținut de One United Properties.