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Siegfried Mureșan propune un Guvern cu trei vicepremieri: „Experți din PNL, USR și UDMR vor constitui baza echipei guvernamentale”

Olga Borșcevschi
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Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a anunțat miercuri că Guvernul pe care îl va propune va avea trei viceprim-miniștri din partea PNL, USR și UDMR, precizând că nu va crește numărul de ministere.

„Guvernul pe care îl voi propune va avea doar trei viceprim-miniștri, toți cu portofoliu, viceprim-miniștri care să lucreze, să aibă responsabilități clare și ministere de condus”, a declarat Mureșan, într-o conferință de presă, la Parlament.

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Mureșan: „Nu vom crește numărul de ministere”

Întrebat dacă vicepremierii vor fi cei trei lideri de partid, Mureșan a spus: „Nu pot să vă confirm în momentul de față”.

„În ceea ce privește componența Guvernului, pot spune că Guvernul va avea trei vicepremieri, aceștia vor veni din partea celor trei partide care susțin Guvernul: PNL, USR și UDMR. Vă confirm că nu vom crește numărul de ministere, vom avea la nivelul numărului de ministere aceeași structură pe care o avem în momentul de față și unde putem eficientiza ministerele, inclusiv prin simplificarea structurilor, reducerea numărului de secretari de stat, vom face acest lucru. Și confirm următorul lucru, că de îndată ce avem finalizat programul de guvernare, doar atunci vom discuta despre numele de miniștri, fiindcă vreau să avem întâi programul de guvernare și apoi să vedem care sunt persoanele cele mai capabile și mai bine pregătite să implementeze acest program de guvernare”, a afirmat Mureșan.

Premierul desemnat Siegfried Muresan sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Siegfried Mureșan a mai spus că până la finalul acestei săptămâni va depune în Parlamentul României programul de guvernare și echipa de miniștri.

„Obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare, în zilele de luni și marți, să avem audierea miniștrilor în comisiile de specialitate și votul în plen. Voi solicita celor două Camere ale Parlamentului ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puțin 60 de minute și voi solicita acest lucru din două motive. În primul rând, pentru ca miniștrii pe care îi propun să își poată arăta competența în comisiile de specialitate și în al doilea rând, din respect față de Parlamentul României”, a adăugat Siegfried Mureșan.

Siegfried Muresan, premierul desemnat, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

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