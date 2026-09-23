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Siegfried Mureșan promite pensii și salarii mai mari dacă ajunge premier: Vom avea creșteri cel mai probabil în bugetul pe 2027

Nicolae Oprea
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Siegfried Mureșan, candidatul susținut de PNL, USR și UDMR pentru funcția de prim-ministru, a precizat, miercuri, că în cazul în care va conduce viitorul Guvern va avea în vedere creșterea salariilor din sectorul public și indexarea pensiilor. Potrivit lui Mureșan, majorările ar urma să fie stabilite la elaborarea bugetului de stat pentru 2027.

„Salariile în sectorul public și pensiile au stagnat în ultimii ani, este nevoie de o creștere. Vom avea în vedere o creștere a salariilor în sectorul public și o indexare a pensiilor. Momentul alcătuirii bugetului de stat pe anul 2027 va fi momentul la care vom evalua exact ce ne permitem”, a declarat Mureșan.

Eurodeputatul mai spune că în programul său de guvernare nu va exista o majorare a taxelor sau impozitelor.

„Nu va exista nicio creștere a niciunei taxe sau a niciunui impozit în programul meu de guvernare sau în actul guvernării (…) Nu ne vom permite să relaxăm totul dintr-o dată. Trebuie să fim cinstiți cu oamenii. Vom evalua cât spațiu bugetar avem în bugetul pe anul următor, ce putem relaxa. Vrem să încurajăm munca”, a mai  spus Mureșan, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă.

Siegfried Mureşan anunţă că se va întâlni cu Sorin Grindeanu

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el precizând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu Sorin Grindeanu, preşedintele partidului. El a adăugat că PSD va avea de ales dacă susţine un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare şi reformare a României sau colaborează cu partidele antieuropene, populiste, extremiste din Parlamentul României.

„Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută, în mod oficial, de trei partide – de PNL, USR și de UDMR. (…) Am început dialogul cu cele trei partide care susțin nominalizarea mea, am convenit împreună cu colegii din PNL, USR și UDMR să începem munca la programul de guvernare și să ne coordonăm la fiecare pas. Pe parcursul acestei săptămâni, am lucrat împreună cu experții din cele trei partide la programul de guvernare și am lucrat cu conducerile celor trei partide la viitorii pași în cadrul procedurii de până la învestirea Guvernului. Ieri și astăzi m-am aflat în grupurile parlamentare ale PNL, USR și ale UDMR, toate cele trei grupuri parlamentare au confirmat sprijinul pentru nominalizarea mea”, a declarat Mureșan, într-o conferință de presă, la Parlament.

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