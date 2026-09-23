Deși este una dintre cele mai vii comunități de emigranți din America, românilor de peste Ocean nu li se recunosc drepturile și au mari dificultăți pentru a fi recunoscuți ca cetățeni SUA cu statut legal, dezvăluie realizatoarea de televiziune Corina Drăgotescu. Cunoscuta jurnalistă a făcut confesiuni despre perioada de tranziție din comunitatea de români de acolo, în timpul pe care l-a petrecut în Statele Unite. Statul român, inclusiv prin politicienii care apără diaspora, nu fac nimic ca să reglementeze o anomalie legislativă care datează din timpul dictaturii comuniste. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Invitata a descris cât de relevant este rolul comunității de români de peste Ocean și cât de uniți sunt aceștia. În primul rând, comunitatea de români din America are 3 valuri, fapt care ce le afectează sporitul de coeziune. Românii nu au o regiune a lor proprie, fiind organizați în special în California.

Unitate și nu prea

„E foarte greu să fie o unitate când are 3 valuri de emigrare. Are valul din înainte de 1989, valul dur. Românii din America sunt toți republicani, sunt conservatori, sunt anticomuniști. N-ai să găsești emigrație, înainte de comunism, să fie cu democrații. Nu găsești așa ceva. Ai valul 2 din anii 90, care sunt anticomuniști, dar sunt mai relaxați, se mai duc și pe la democrați. Deci variază, au prins alte vremuri. Și ai valul 3 acum din ultimii 10 ani, care este format din oameni care vin să muncească, oameni care au câștigat Loteria (vizelor) ca noi. Și care sunt mai mici, mai deschiși, au cu totul și cu totul alt comportament din punct de vedere social.

Este și nu este unită. Întindere mare nu există, un oraș al românilor cum au celelalte comunități. În general cei din California sunt grupați în zona Anaheim, în sudul Californiei. Dar sunt oameni deschiși și de regulă trebuie să te duci printr-o biserică ca să poți să cunoști”.

Despre decretul lui Ceaușescu: Este anormal

Cel mai mult a frapat-o, mărturisește Corina Drăgotescu, procesul chinuitor de reglementare a documentelor. Jurnalista acuză statul că poartă o mare parte din vină, aducând ca exemplu și cazul nepoatei sale.

„Deci tot procesul ăsta foarte, foarte minuțios de punere în ordine a actelor m-a făcut să înțeleg… Am văzut că statul român își bate joc de comunitatea de români din America. Există românii care au plecat înainte de 1989. Unii care au plecat legal, unii cu greva foamei, caz din familie. Unii au plecat din motive religioase, alții au fugit pur și simplu. Deci asta este a doua categorie a celor care au fugit. Cei care au plecat legal și-au luat familia. Și în momentul în care și-au luat familia, statul român le-a retras cetățenia. Repet, am această situație în familie cu om care a ținut greva foamei. Ca să scape de el, i-au dat dreptul de a emigra în America. Și-au luat familia, fata născută în România. În momentul în care plecau din România în sistemul ăsta tip legal, Ceaușescu dădea un decret și li se retrăgea cetățenia. Eu consider că este anormal. Am umblat pentru fata lor, adică să își recapete cetățenia pe calea nașterii. M-am trezit că ajung pe la arhive, unde ni s-a spus că toate decretele lui Ceaușescu sunt în vigoare, ele nu au fost abrogate”.

„ Ei vor să redevină români”

Realizatoarea de televiziune a fost impresionată de dorința acestora de a păstra legătura cu țara de baștină. Însă procedura este una extrem de grea și stufoasă.

Ei, săracii, vor să redevină români.Cei mai mulți dintre cei care au plecat înainte de 1989 vor să aibă din nou legătură cu România prin copiii sau prin nepoții lor. Și nu mai pot, că dacă copiii, nepoții s-au născut acolo și părinții nu erau români la data aia, nu mai pot fi români decât dacă merg prin acea procedură.Complicată pentru români, dar foarte ușoară pentru moldoveni și ucrainieni, prin Agenția de cetățenie.

Oamenii care au ales libertatea, tratați ca spioni

Invitata apreciacă că Parlamentul este dator să revolze criza acestei comunități, care a fost singura noastră comunitate de rezistență” din America, și să abroge decretele fostului președinte comunist.