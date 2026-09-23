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Marea Britanie înființează o nouă instituție pentru a combate propaganda Rusiei. Anunțul a fost făcut de Burnham de la pupitrul Adunării Generale ONU

Marea Britanie înființează o nouă instituție pentru a combate propaganda Rusiei. Anunțul a fost făcut de Burnham de la pupitrul Adunării Generale ONU
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În cadrul primului său discurs rostit la pupitrul Adunării Generale a ONU, premierul Marii Britanii, Andy Burnham, a anunțat înființarea „Centrului Național pentru Apărarea Informațiilor”, o nouă instituție strategică destinată combaterii războiului informațional, a dezinformării și a deepfake-urilor generate de inteligența artificială.

Marea Britanie va înființa un nou centru național pentru combaterea dezinformării și a falsurilor informatice care vin din state ostile precum Rusia, a anunțat Andy Burnham la New York, spunând că guvernul său are datoria de a „opri valul otrăvitor” care dăunează intereselor britanice.

Centrul Național pentru Apărare Informațională va „detecta, atribui și contracara” atacurile informaționale ale puterilor străine, multe dintre acestea fiind facilitate de inteligența artificială.

Această nouă unitate va fi atribuită inițial direct sub tutela Biroului Premierului și al Cabinetului său și va centraliza expertiza și va coordona acțiunile comune dintre serviciile de informații, ministere, forțele de ordine și companiile de social media.
Premierul britanic a precizat că țara sa trebuie să intre în următorul deceniu „cu ochii larg deschiși” în privința campaniilor de dezinformare, multe dintre ele orchestrate de Rusia, care au alterat gândirea oamenilor și percepția lor despre propria țară și comunitate.

„Vorbim despre o campanie insidioasă care ajunge în casele oamenilor și răstălmăcește sentimentele lor despre propria țară și comunitate – creând o narațiune a declinului, alimentând diviziunea și semănând disperarea”, a precizat Burnham de la pupitrul Adunării Generale a ONU.

„Pe lângă toate acestea, am asistat la atacuri cibernetice asupra companiilor și instituțiilor noastre. Știm că inteligența artificială va multiplica amenințarea. Am evitat acest lucru prea mult timp. În ultimul deceniu, le-am dat prea mult teren celor care vor să transmită o narațiune negativă, corozivă, despre viața în Marea Britanie, care nu seamănă deloc cu realitatea. Ei bine, gata.”

Remarcile făcute de Andy Burnham au venit după ce anterior, Donald Trump, în timpul conferinței de presă alături de Volodimir Zelenski, a precizat că retorica fostului premier britanic, Keir Starmer, a fost „prea dură” față de Moscova și că Londra „trebuie să fie puțin mai atentă”.

Burnham a afirmat că autoritățile britanice estimează că Rusia cheltuiește anual aproximativ 1,3 miliarde de lire sterline pentru manipularea informațiilor și campanii de influență la nivel global.

„Agențiile rusești au folosit toate mijloacele de care dispun pentru a răspândi minciuni și dezinformări și pentru a profita de temerile oamenilor. Au folosit roboți și site-uri web false. Articole de ziar falsificate”, a spus Andy Burnham. „Au falsificat imaginea de brand a 28 de organizații britanice – inclusiv universități și BBC. Au amplificat discursurile de extremă dreapta. Și avem dovezi că au încercat să interfereze cu alegerile generale din 2019”.

Regatul Unit intenționează să împărtășească cu alte țări experiența sa de a fi victima unor atacuri informaționale și a sprijinit deja Republica Moldova, de exemplu, în protejarea alegerilor de interferențele Rusiei.

„Pe măsură ce se apropie tot mai multe alegeri în Europa, tot mai multe națiuni se confruntă cu aceste probleme, unele pentru prima dată. Așadar, suntem pregătiți să împărtășim înțelegerea noastră despre modul în care funcționează acești actori și cum putem răspunde, deoarece acest lucru este vital pentru securitatea și reziliența noastră colectivă”, a adăugat Burnham.

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