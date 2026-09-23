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Știința din spatele familiei perfecte. Cei mai fericiți părinți ar fi cei care au două fiice, potrivit unui studiu chinez

Știința din spatele familiei perfecte. Cei mai fericiți părinți ar fi cei care au două fiice, potrivit unui studiu chinez
Știința din spatele familiei perfecte. Cei mai fericiți părinți ar avea două fiice, potrivit unui studiu chinez
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Multe cupluri se întreabă câți copii ar trebui să aibă, scrie Daily Mail. Un studiu arată că, pentru a avea o familie fericită, ar trebui să aveți două fiice.

Cercetătorii de la Zhejiang Gongshang University au analizat nivelul de fericire din rândul părinților în China.

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Doar fiicele au fost asociate cu o doză de optimist în viețile familiilor respective.

Părinții cu două fiice – precum soții Obama sau Ryan Gosling + Eva Mendes, ar atinge cel mai ridicat nivel de fericire.

În cadrul sondajului cu date din intervalul anilor 2012-2021, au fost intervievați 49.752 respondenți.

Studiul include întrebări despre fericire, viața de părinte, numărul de copii și compoziția de gen a familiilor.

Doar familiile cu două fiice ar fi asociate cu fericirea parentală.

Cercetătorii au analizat și conceptul de „apropiere”: acei copii care păstrează legăturile cu familia, inclusiv pe cele emoționale, de-a lungul generațiilor.

Femeile sunt mai predispuse să facă acest lucru. Adică fiicele. Studiul se concentrează doar asupra oamenilor născuți în China.

„Aceste descoperiri ne ajută să înțelegem mai bine modul în care dimensiunea familiei este asociată cu calitatea vieții indivizilor și furnizează dovezi empirice pentru înțelegerea modelelor din familiile chineze, despre cum văd ele fericirea, în contextul schimbării instituționale, a normelor culturale și a alegerilor individuale”, subliniază autorii acestui studiu.

Sursa foto: Envato

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