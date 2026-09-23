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Euro a bătut recordul la cursul BNR, pe fondul crizei politice și al presiunilor asupra economiei. Leul, la un nou minim istoric

Euro a bătut recordul la cursul BNR, pe fondul crizei politice și al presiunilor asupra economiei. Leul, la un nou minim istoric
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Euroa a atins miercuri, 23 septembrie 2026, un nou maxim istoric în raport cu leul românesc. Banca Națională a României (BNR) a anunțat un curs de referință de 5,2788 lei pentru un euro, în creștere cu 1 ban față de recordul de 5,2688 lei/euro, înregistrat pe 6 mai. De asemenea, moneda europeană a depășit în piața interbancară pragul de 5,28 lei, înainte de publicarea cursului oficial al BNR.

Diferența înregistrată față de recordul anterior este de 0,0100 lei (1 ban). Noul nivel vine după ce euro depășise încă din prima parte a zilei pragul de 5,27 lei pe piața interbancară și urcase peste precedentul maxim al cursului BNR.

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Euro depășește oficial recordul din luna mai

Cursul de 5,2788 lei/euro stabilit miercuri de BNR reprezintă cel mai ridicat nivel înregistrat până acum pentru moneda europeană în raport cu leul. Recordul anterior data din 6 mai 2026, când BNR a anunțat un curs de 5,2688 lei/euro. Atunci, moneda europeană a avansat cu 5,08 bani într-o singură ședință, la o zi după căderea Guvernului Bolojan în urma votului din Parlament.

Sursa: Curs BNR

În luna septembrie, euro s-a apropiat din nou de nivelul respectiv. Pe 15 septembrie, cursul BNR ajunsese la 5,2636 lei/euro, iar pe 18 septembrie a urcat la 5,2644 lei/euro. Pe 21 septembrie, referința a fost de 5,2649 lei/euro, iar marți, 22 septembrie, BNR a anunțat 5,2647 lei/euro.

Leul s-a depreciat în raport cu toate valutele

Deprecierea leului s-a văzut și în raport cu principalele valute internaționale. Dolarul american a urcat la 4,6265 lei, cu 3,31 bani peste nivelul din ședința precedentă, de 4,5934 lei. Francul elvețian a ajuns la 5,6205 lei, cu 1,20 bani peste nivelul anterior, de 5,6085 lei, iar lira sterlină a crescut la 6,1442 lei, cu 0,71 bani față de cotația precedentă, de 6,1371 lei.

Cel mai mare curs din ultimele patru luni şi jumătate

Noul record negativ înregistrat de moneda națională apare într-un moment în care România traversează o perioadă prelungită de tensiuni politice, într-un context de frânare a economiei și cu o inflație persistentă în prima parte a anului, care a început să scadă vizibil abia în lunile de vară.

În plan politic, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe 17 septembrie pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Este a treia desemnare pentru formarea unui nou guvern, după ce nominalizările anterioare nu au dus la formarea unui Cabinet. Mureșan a anunțat că acceptă desemnarea și a început demersurile pentru formarea noului Cabinet. Situația politică rămâne însă una complexă, în condițiile în care nu există o majoritate parlamentară conturată.

România intră într-o nouă etapă importantă pentru ratingul de țară

Evoluția leului vine și înaintea unei noi evaluări importante pentru România din partea agențiilor de rating. S&P Global Ratings are programată pentru 2 octombrie 2026 următoarea publicare privind ratingul suveran al României. Agenția a făcut deja o evaluare neplanificată în luna mai, după dizolvarea guvernului de coaliție, când a reconfirmat ratingul României la „BBB-”.

Fitch și S&P evaluează România la „BBB-”, iar Moody’s la „Baa3”. Toate cele trei agenții au perspectivă negativă asupra ratingului României. În acest context, evoluția cursului valutar se suprapune peste presiunile existente asupra finanțelor publice și asupra economiei.

Ce înseamnă noul record pentru români

Deprecierea leului față de euro poate avea efecte asupra prețurilor produselor și serviciilor care includ componente importate. Un euro mai scump poate majora, de asemenea, costurile pentru persoanele și companiile care au obligații de plată în moneda europeană. Pentru cei cu credite sau alte obligații denominate în euro, cursul de schimb este un indicator important. În cazul contractelor în lei, efectul direct depinde de structura costurilor și de ponderea importurilor în prețul final.

Noul record BNR nu înseamnă însă că toate prețurile din economie cresc automat în aceeași proporție. Impactul asupra inflației depinde de evoluția cursului, de prețurile internaționale, de cerere și de structura importurilor.

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