Kremlinul anunță că președintele rus Vladimir Putin este pregătit pentru o nouă întâlnire cu omologul său american Donald Trump. Însă, un summit fără o pregătire prealabilă ar fi o pierdere de timp.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima oară la summitul din Alaska în august 2025 pentru a soluționa războiul din Ucraina, dar fără succes.

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Trump se declară sceptic că Putin ar fi dispus să vină la Miami

Donald Trump consideră că s-ar putea întâlni curând cu Putin. Dar e puțin probabil ca acest lucru să aibă loc la summitul G20 din SUA, programat să se desfășoare în zilele de 14-15 decembrie la Doral, lângă Miami.

Jurnaliștii l-au întrebat pe Trump despre perspectivele unei întâlniri trilaterale cu Volodimir Zelenski în cadrul summitului G20.

„Ei bine, nu știu. Știu că el [Putin] se va întâlni [cu alții], iar noi am avut deja o întâlnire în Alaska. Cred că ar accepta o alta. Nu știu dacă în Miami”, a răspuns Trump jurnaliștilor la începutul unei întrevederi cu Zelenski, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU de la New York.

Trump spune că Putin este dispus să încheie războiul

Trump a subliniat, de asemenea, că este de părere că Putin dorește o soluționare a conflictului din Ucraina.

„Ar vrea să vadă războiul încheiat”, a spus Trump. „Cred că amândoi vor să vadă războiul încheiat. Ca să fiu sincer, e timpul. Cred că amândoi vor să vadă războiul încheiat.”

Rusia și-a reafirmat în repetate rânduri angajamentul de a soluționa criza din Ucraina pe cale diplomatică. Dar a subliniat totodată că autoritățile de la Kiev nu sunt pregătite să rezolve conflictul prin negocieri, potrivit TASS.

Putin a spus în mod repetat că ar încheia războiul cu Ucraina numai printr-un acord de pace cu condiții favorabile Kremlinului: revendicările teritoriale ale Rusiei în Donbas, garanția că Ucraina nu va adera niciodată la NATO și nu va găzdui baze și trupe occidentale.

Zelenski este dispus să se întâlnească cu Putin

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declaratr într-o conferință de presă cu Donald Trump că este dispus să se întâlnească cu Putin. El susține că liderul de la Casa Albă ar putea ajuta la aranjarea unei întâlniri trilaterale.

„Cea mai importantă mișcare a președintelui Trump este că poate organiza o întâlnire trilaterală unde liderii să abordeze subiectele sensibile și să înceteze războiul”, a spus Zelenski, potrivit Pravda.

Întrebat de reportri dacă este pregătit să se întâlnească cu Putin, Zelenski a spus:

„Sunt gata. Am spus-o. Sunt pregătit oricând când toate părțile sunt pregătite. Cred că trebuie să ne mișcăm cât mai repede posibil către încheierea războiului”.

Zelenski i-a criticat pe cei care vorbesc despre încheierea războiului, dar n-au făcut niciun pas în acest sens:

„Dacă spui că războiul se va încheia prin dialog, presupune să te întâlnești și să porți un dialog”, a subliniat liderul de la Kiev.

Sursa Foto: Mediafax Foto