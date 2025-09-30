Orașul din Europa în care mai locuiesc doar doi PENSIONARI și nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Motivele care au dus la depopularea zonei

Satul italian Nortosce, aflat într-un colț retras din provincia Perugia, este locul în care mai trăiesc doar doi oameni, pensionari, care nici măcar nu se înțeleg foarte bine. Fiecare își urmează propria rutină, fără a fi însă apropiați. Relațiile dintre ei sunt reci, iar întâlnirile inevitabile, la fântâna romană sau pe ulițele pustii, se rezumă la o simplă formalitate.



Cei doi locuiesc printre case vechi, unele sunt renovate, altele se află în ruină, și duc un trai simplu, bazat pe agricultură de subzistență, apicultură și creșterea câtorva animale sau mici activități artizanale. Nu au magazin sau farmacie ori servicii de bază, fiind nevoiți să coboare în localitatea vecină, Borgo Cerreto, pentru a-și procura cele necesare.

Carilli are 82 de ani și Nobili 74 de ani, dar chiar și în condițiile date nu se simt protejați de boli.

„Mi-e cumplit de frică de virus. Dacă mă îmbolnăvesc, sunt singur, cine ar avea grijă de mine? Sunt bătrân, dar vreau să continui să trăiesc aici, având grijă de oile mele, de vița de vie, de stupi și de livadă. Culegând trufe și ciuperci. Îmi place viața mea.” a spus Carilli pentru CNN Travel.

Drumul până în sat reprezintă un traseu îngust și plin de serpentine, fiind și singura legătură cu restul lumii. Dra, în schimb, natura din jur oferă peisaje spectaculoase, cu păduri de stejari, castani și pini, terenuri pline de trufe și ciuperci, dar și prezența constantă a mistreților și a lupilor.

Iarna, izolarea devine și mai accentuată, satul fiind acoperit de zăpadă și liniște, dar – chiar și așa – satul acesta continuă să atragă atenția prin unicitatea sa. Câteva locuințe sunt scoase la vânzare, la prețuri accesibile, dar viața aici presupune un ritm lent, lipsa confortului modern și adaptarea la condiții dure, deci nu prea există clienți.

„Drumul acela se termină chiar aici, așa că nimeni nu vine dacă nu are treabă direct în Nortosce, E un pic de forfotă… doar vara, când familiile se întorc la casele strămoșești. Atât de mulți oameni au plecat în trecut din cauza mai multor cutremure cumplite”, a mai spus bătrânul pentru sursa citată.

Este un cătun situat la aproximativ 900 de metri altitudine, fiind o zonă greu accesibilă. De altfel, acesta mai există pe hartă mai degrabă ca o curiozitate decât ca o așezare activă, scrie Cancan. Odinioară animat de sărbători, a fost părăsit în mare parte după cutremurele din anii ’90 și din cauza lipsei de oportunități economice.

Astăzi, Nortosce rămâne un loc simbolic pentru dispariția satelor tradiționale italiene, unde trecutul se împletește cu prezentul prin povești, ruine și amintirea unei comunități care aproape că a dispărut în totalitate.

FOTO – Cancan