Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan

Bianca Dogaru
23 feb. 2026, 20:58, Actualitate

Politologul Cristian Preda și-a rupt, în direct, diploma de doctorat. Gestul său este un protest față de măsurile Guvernului Bolojan, care reduc la jumătate indemnizația pentru titlul de doctor. 

Preda, fost decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea București și fost consilier prezidențial pentru educație și cercetare în mandatul lui Traian Băsescu, a spus că diplomele de doctorat au devenit o povară și că statul umilește oamenii care au muncit pentru cariere academice.

„În aceste condiții, diplomele de doctorat au ajuns o povară. Vorbim despre educație pentru că, pe de o parte, în societatea noastră au apărut unii care îi contestă, inclusiv președintelui, diplomele obținute în străinătate. Dacă statul te umilește în halul ăsta și consideră că marea problemă a țării ăsteia este infima sumă de 890 lei brut din care rămân câțiva bănuți pentru cei care au trudit ca să-și facă o carieră în universități și în institute de cercetare, atunci așa trebuie să ne comportăm și noi“. 

Acesta a recurs la un gest extrem. A scos dintr-o mapă propria diplomă de doctorat și a început să o rupă în bucăți.

„Eu sunt mai radical. Îmi dau seama că diploma asta de doctor a ajuns o simplă bucată de hârtie care încurcă statul. Așa că, uite, o rup aici, la dumneavoastră. Asta este valoarea studiilor făcute pentru statul român. Asta este. Și de acest lucru cred că trebuie să ținem seama, pentru că lumea care are o anumită educație, are și un rol în societate. Adică sunt tolerați plagiatorii, inclusiv în guvernul ăsta este unul care a fost dovedit ca plagiator. Și problema nu sunt oamenii lipsiți de onestitate. Problema sunt ăștia, uite, am făcut-o cadou. Asta e situațiunea”, a spus Cristian Preda.

