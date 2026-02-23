Prima pagină » Actualitate » Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”

Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”

23 feb. 2026, 20:59
Avertismentul unei foste angajate a companiei care a creat ChatGPT: „OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private”
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

O fostă cercetătoare a companiei care a creat ChatGPT avertizează asupra unui pericol ignorat de milioane de utilizatori, iar riscul nu este doar cel al confidențialității, ci este vorba despre autonomia psihologică a fiecăruia dintre noi.

Zoë Hitzig a lucrat mai mulți ani ca cercetătoare pentru OpenAI, dar – la începutul anului 2016 – ea a decis să plece din compania condusă de Sam Altman, motivul fiind un conflict legat de etica platformei ChatGPT. Mai exact, a fost deranjată de decizia de a introduce publicitate în chatbot, o măsură care răspunde aparent nevoilor acestui sector, dar care are în spate un model întunecat.potrivit elEconomista.es.

De la lansarea ChatGPT, tot mai mulți utilizatori au început să folosească platforma pentru întrebări personale și private, le povestesc chatbot-urilor temerile medicale, problemele de cuplu și credințele lor despre Dumnezeu și viața de apoi. Și au făcut acest gest crezând că interacționează cu o entitate neutră, fără vreun interes ascuns.

Ce a răspuns ChatGPT atunci când a fost întrebat ce ar face dacă ar fi om pentru o zi. Activitățile alese de chatbot au surprins „Te-aș găsi”

FOTO – Caracter ilustrativ

Dar, odată cu intrarea banilor în ecuație, platforma capătă intenții ascunse, avertizează Hitzig, care precizează că publicitatea modernă se bazează pe personalizare, iar ChatGPT deține date extrem de sensibile despre fiecare utilizator.

Aceste date sunt extrem de sensibile, dar valoroase, deoarece una dintre cheile publicității moderne este personalizarea reclamelor pentru fiecare utilizator.

„OpenAI deține cea mai detaliată înregistrare a gândirii umane private compilată vreodată. Dar putem avea încredere că vor rezista forțelor copleșitoare care îi împing să o abuzeze?”, întreabă expertul.

Putem avea încredere că nu vor abuza de aceste date?

Hitzig avertizează că riscul depășește simpla bombardare cu reclame personalizate, pentru că AI poate influența psihologic utilizatorii în funcție de interesele companiilor.

„Nu este doar o chestiune de confidențialitate: este o chestiune de autonomie psihologică”, afirmă ea.

Costurile operaționale extrem de ridicate împing companiile tehnologice spre modele de monetizare agresive, iar drecția urmată seamănă tot mai mult cu cea a Facebook: prioritizarea afacerilor de publicitate și a utilizării datelor cu caracter personal, încălcând astfel angajamentele lor inițiale privind confidențialitatea.

