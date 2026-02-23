Prima pagină » Știri externe » Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse

Primarul Mamdani a declarat stare de urgență în New York City în urma furtunilor de zăpadă. Ce interdicții de călătorie au fost impuse

23 feb. 2026, 20:51, Știri externe
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat stare de urgență în cel mai mare oraș american după puternicul ciclon de zăpadă care a devastat nord-estul SUA.

Starea de urgență va fi valabilă între orele 21:00 – 23:59. Călătorii vor avea interdicție să intre sau să călătorească în oraș, potrivit Fox News.

Zboruri anulate

Furtuna a dus deja la mii de anulări de zboruri și la pene de curent în mai multe state din nord-estul Statelor Unite.

Alertele de viscol vizează regiuni cu aproximativ 40 de milioane de locuitori, iar în New York stratul de zăpadă ar putea ajunge la 70 de centimetri.

Interdicții

Primarul a mai anunțat că toate stărzile, autostrăzile și podurile orașului vor fi închise pentru circulația auto non-esențială pe durata furtunii de zăpadă.

Cel mai mare oraș american a mai fost afectat de furtuni de zăpadă de la finalul anului trecut, din cauza vortexului polar.

Orașul New York City, cu peste opt milioane de locuitori, este afectat de un episod de iarnă severă, cu ninsori abundente și rafale de vânt ce pot atinge 80 km/h. Autoritățile au impus restricții de circulație până luni, în jurul orei 19:00 (ora României), iar școlile vor rămâne închise.

„Oraşul New York nu a cunoscut o furtună de această amploare în ultimul deceniu”, a declarat primarul Zohran Mamdani, în cadrul unei conferințe de presă.

