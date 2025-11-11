Care este orașul din România în care o garsonieră se vinde cu 13.000 de lei. Are 22 metri pătrați, centrală proprie și balcon închis.

Conform unui anunț postat pe storia.ro, o garsonieră de 22 de mp se vinde la prețul de 13.000 de lei, adică 591 lei pe metru pătrat. Locuința este situată în orașul Baia Mare, județul Maramureș.

Locuința are o cameră disponibilă, este situată la etajul 2 al unui imobil și se vinde prin agenție.

În descrierea anunțului, se arată că garsoniera de vânzare este pe strada Horea. Garsoniera are centrală proprie, este de confort 1, mobilată si are electrocasnice, incluzand mașina de spălat. Garsoniera are 22 mp, are balcon închis, bucătărie, baie mare cu vană si este situata la etajul 2.

De altfel, prețurile apartamentelor variază și în Baia Mare. Astfel, pentru un apartament cu 2 camere poți plăti 45.000 de euro, la 25.37 mp, dar și 69.000 de euro pentru 2 camere, 53 de metri pătrați, potrivit Imobiliare.ro.

Un apartament cu 2 camere, într-un bloc nou construit, de 40 mp se vinde cu 66.500 euro.

Baia Mare este un oraș cu o istorie bogată în minerit. Este situat într-o depresiune pitorească, înconjurată de munți împăduriți și râuri. În Baia Mare se găsesc minereuri neferoase, care au fost exploatate încă din secolul al XIV-lea, când orașul a fost menționat pentru prima dată în documente. Baia Mare este reședința județului Maramureș și are patru localități componente: Baia Mare, Blidari, Firiza și Valea Neagră.

