Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro.
Un proprietar din Tiglina 1, Galați, vinde o garsonieră în zona portului cu 10.000 de euro.
Garsoniera nemobilată are o suprafață de 12 metri pătrați, cu îmbunătățiri la izolația interioară, termopan, parchet, gresie și faianță, tavan fals.
Este situată în port lângă Liceul de Marină, la etajul 7, iar „baia este pe hol (nu este la comun), precizează vânzătorul, conform anunțului de pe storia.ro.
Sursa foto: storia.ro
