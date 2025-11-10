ORAȘUL în care toți locuitorii săi trăiesc în aceeași clădire

Statul Alaska rămâne unul dintre locurile aparte din componența SUA, iar un mic rol pentru această particularitate îl joacă, poate, și Whittier, un orășel care are doar 263 de locuitori. Este unic în lume și asta dintr-un singur motiv: toți oamenii de aici lucrează, socializează, dar mai ales locuiesc în aceeași clădire.

Begich Towers este o clădire înaltă de 14 etaje. A fost ridicată în timpul Războiului Rece, iar astăzi aici sunt nu doar apartamente de locuit, ci și un magazin alimentar, un oficiu poștal, o secție de Poliție, o clinică medicală, ba chiar și o biserică.

Toți locuitorii, sub același acoperiș

Pentru rezidenții din Whittier, a locui cu toții în Begich Towers nu reprezintă ceva neobișnuit, deși vorbim, practic, de o combinație de izolare și apropiere. Este drept că spațiile comune încurajează interacțiunea, iar fiecare evenimente, de la grătare la sărbători locale, înseamnă o șansă de apropiere pentru această restrânsă comunitate, însă intimitatea lipsește cu desăvârșire aici.

Totuși, când stai într-un areal montan și ești înconjurat de vârfuri semețe și nori grei, iar ninsorile și vânturile puternice pot bloca accesul spre oraș, a locui în același loc poate fi soluția pentru supraviețuire. Iar faptul că toate serviciile esențiale sunt la doar câțiva pași distanță este o necesitate, nu un confort.

Orașul Whittier are o istorie veche. În trecut, zona era folosită de nativii Chugach drept punct de trecere între Prince William Sound și centrul regiunii Alaska, aceasta fiind o rută naturală vitală pentru comerț.

Dar, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, armata americană a descoperit uriașul potențial strategic al locului – între munți și acoperit frecvent de nori, Whittier era un port ideal: invizibil din aer și excelent pentru operațiunile militare amewricane.

Astfel, în 1943 s-a construit o linie de cale ferată, care a transformat micuțul oraș într-un nod logistic pentru transportul de trupe și materiale.

Din tot ce s-a ridicat atubnci, doar două clădiri au mai rămas în picioare: Buckner Building, abandonată, și Begich Towers, clădirea în care locuiesc toți oamenii din oraș.

Teama de cutremur

În 1964, un cutremur puternic produs în Vinerea Mare – cel mai puternic seism din istoria Americii de Nord – a zguduit Whittier. A fost urmat de tsunamiuri devastatoare, care au distrus mare parte din oraș.

Totuși, comunitatea s-a refăcut, iar în 1969 Whittier a devenit, oficial, oraș civil, lăsând în urmă statutul său militar.

Este așezat la capătul Passage Canal și oferă priveliști spectaculoase asupra Munților Chugach și ale apelor din Prince William Sound. Zona face parte din Pădurea Națională Chugach, a doua ca mărime din Statele Unite. Iubitorii de natură găsesc aici vidre de mare, foci și balene cu cocoașă.

Plouă foarte des în zonă (este printre cele mai umede locuri din SUA), iar iernile sunt reci, dar în același timp blânde datorită oceanului. Verile răcoroase atrag turiștii pasionați de drumeții, caiac și observarea faunei sălbatice.

Și încă un aspect interesant: se poate ajunge în Whittier doar folosind Tunelul Memorial „Anton Anderson”, de 4 kilometri lungime, care leagă orașul de Alaska. Prin acest tunel se circulă pe o singură bandă, alternativ; este folosit atât de automobile, cât și de trenurile de marfă, după un program strict.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Orașul din România în care o garsonieră de 12 metri pătrați, cu „baie pe hol, dar nu la comun”, se vinde cu 10.000 de euro

Iadul fumătorilor. Primul oraș din lume în care nu mai poți să aprinzi o țigară fără să fii ars