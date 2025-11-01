Prima pagină » Video » VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are

Ruxandra Radulescu
01 nov. 2025, 18:34, Video
Piața imobiliară din România a devenit cunoscută pentru ofertele „inedite”, care pun la vânzare garsoniere de doar câțiva metri pătrați la prețuri enorme. Dacă până acum, Cluj-Napoca era zona unde anunțurile pentru locuințe deveneau ținta ironiilor online, iată că nici Capitala nu se lasă mai prejos.

Un agent imobiliar a postat un clip, în care prezintă o garsonieră aflată în buricul Capitalei, mai exact pe strada Jules Michelet, și care deține câteva caracteristici care au stârnit amuzamentul utilizatorilor.

Mai exact, locuința de doar 20 de metri pătrați are amenajată o bucătărie în baie, ambele îngrămădite într-un spațiu minuscul. Agentul imobiliar afirmă că, inițial, vasul de toaletă se afla lângă frigider și la indicațiile acestuia, proprietarul a schimbat totuși amplasarea electrocasnicelor. P

„Nu de alta, dar nu se poate abține omul să nu mănânce”, remarcă cu ironie agentul imobiliar, în timp ce stă așezat pe vasul de toaletă.

Pe peretele opus vasului de toaletă se află un blat de bucătărie cu o chiuvetă pentru spălat vasele. Mașina de spălat a fost mutată pe hol, lângă un șifonier imens.

Blocul e construit în perioada interbelică

Garsoniera se află la etajul 4, într-un bloc de patru etaje, construit în 1937, amplasat chiar lângă Ambasada Angliei, în zona Piața Romană.

Blocul e construit în perioada interbelică și păstrează o parte din pardoseala originală din mozaic

Locuința e mobilată și utilată și dispune și de o centrală termică proprie, dar nu are aragaz. Camera este luminoasă și are pardoseală din parchet.

Camera din garsoniera de 20 de metri pătrați

Proprietarul cere un preț mai mare pentru garsonieră, decât cel la care a fost evaluată

Deși garsoniera este evaluată la 49.000 de euro, potrivit CanCan, proprietarul cere 59.000 de euro. Cei care vor să închirieze o pot face pentru 300 de euro pe lună plus, garanție. De asemenea, un alt aspect care a stârnit critici este faptul că nu se acceptă fumători sau animale de companie.

Clădirea ar fi fost, în trecut, un bordel

Potrivit agentului imobiliar  casa are o istorie foarte interesantă. Clădirea ar fi aparținut unei matroane și ar fi fost utilizată ca bordel.

Blocul are o scară interioară din marmură masivă

Construcția are o scară din marmură, în formă de spirală, iar intrarea în fiecare locuință este pavată cu mozaic. Toate aceste elemente de arhitectură fiind specifice stilului Art Nouveau din perioada interbelică.

Părerile utilizatorilor sunt împărțite

Unii internauți au ironizat oferta de garsonieră spunând că „bate Clujul”.

„Asta bate Clujul ca și “logica”…
Un mobilier pe perete cu pat rabatabil, “bucătăria” vis-a-vis și cam aia e… și rămâne și ditamai baia”.

Alții au considerat garsoniera de nelocuit.

„Baia în bucătărie pe bune ce struțocămilă de garsonieră mai e și aia și la Bălăceanca sau Socola e mai frumos”.

Au existat însă și păreri pozitive, având în vedere că este o locuință din perioada interbelică cu detalii de arhitectură unice în ziua de azi.

„Mie chiar îmi place! Mutată bucătăria și mobilată minimalist, e chiar o super investiție de închiriat pentru cei care văd această oportunitate. Ceilalți rămân cu critica și râsul”

Foto:Facebook Ștefan Trîmbițasu

