Prima pagină » Social » Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș”

Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș”

16 oct. 2025, 17:29, Social
Orașele românești, pustiite de exodul tinerilor și sărăcie. Câte LOCALITĂȚI și-ar putea pierde statutul de „municipiu” și „oraș”

În timp ce populația țării scade constant, un fenomen se resimte în comunitățile urbane. Mare parte din orașele României au devenit depopulate. Care este cauza?

Prin anii 1990-2010, comunele și satele nu erau foarte prospere, dar erau animate de bătrânii care bârfeau de dimineață până seara la cârciumi unde urmăreau meciuri și beau pe datorie, de femeile în vârstă care stăteau pe bănci și discutau cu vecinele despre ce mai era nou în ziare sau ce și-au mai cumpărat, de bărbații tineri care munceau la câmp, deplasându-se cu tractoarele sau mergând cu lopețile la câmp, de femeile care duceau vacile și oile la pășunat, de copiii care se jucau voioși cu jucării improvizate. În localități, mai își construiau unele familii vile cu bani strânși după ce au muncit în străinătate, fie se mai înghesuiau mulțimi de oameni la slujbele bisericești sau la festivaluri de muzică populară.

80 de localități, în prag de retrogradare. Țara s-ar putea umple de sate-fantomă

Astăzi, în majoritatea comunelor, satelor și localităților, toate acestea au devenit o amintire. De altfel, și statutul de localitate ar putea deveni o amintire pentru multe așezări din țara noastră. Autoritățile locale sunt îngrijorate. Pe lângă pierderea titulaturii de oraș sau municipiu, pierd totuși capital uman. Este o pierdere care se va resimți în economia țării, în fondurile guvernamentale și europene.  Între timp, satele riscă să dispară permanent de pe hartă. Sunt deja foarte multe sate-fantomă în care nu locuiesc mai mult de 10 persoane, ajungând înghițite de sălbăticia naturii.

Deja, multe localități din județul Brașov sunt la un pas de retrogradare, precum municipiul Codlea și orașele Rupea și Predeal. În total, 80 de localități din România riscă să nu mai fie considerate orașe sau municipii fiindcă nu mai respectă criteriile minime pentru păstrarea titlului.   Mihai Cîmpeanu, primarul municipiului Codlea,  avertizează că pierderea titlului ar putea afecta grav bugetul local, potrivit Playtech.

„Pe partea de ceea ce înseamnă fonduri europene și atragerea de fonduri nerambursabile ar exista o afectare. Vorbim din start de aproximativ opt milioane de euro, pentru că noi ca municipiu avem sigur bani prealocați, opt milioane de euro. În schimb, orașele au sumele mai mici”, a explicat edilul.

Cauza principală: „Exodul tinerilor”

Cauza pentru care multe localitățile riscă retrogradarea este scăderea populației. Pentru că sunt în căutare de noi oportunități, fie pentru că vor o viață mai bună, tinerii pleacă din comune și localități la oraș. Iar mulți tineri din orașele mai mici pleacă către municipii, în căutare de locuri de muncă mai bine plătite. Între timp, și municipiile sunt lovite de fenomenul „exodul tinerilor” pentru că mulți aleg calea migrării (în cele mai multe cazuri, va fi permanentă) din țară.

Statul român n-a reușit să dezvolte mare parte din așezări timp de 35 de ani. Un alt motiv pentru care tinerii pleacă este lipsa ofertei imobiliare. Mulți pleacă în localitățile din apropiere, unde sunt prețuri mai accesibile.  Orașul Predeal, unde sunt 4.000 de locuitori,  adică sub pragul minim de 5.000 impus de lege, riscă să-și piardă statutul de „oraș”.Pe lista orașelor care riscă să-și piardă statutul se află și Azuga, Cavnic, Borsec sau Făurei.

Există soluții?

Soluția pentru ca Predeal să-și mențină statutul ar fi un Plan Urbanistic Zonal, prin care să fie construit un cartier cu peste 800 de apartamente atractive, iar toți locuitorii de acolo vor fi cetățeni ai orașului Predeal, a propus Primăria orașului.

Proiectul ar putea atrage noi familii și ar ajuta orașul să își recâștige stabilitatea demografică. Între timp, sociologii cer o reorganizare administrativă majoră.  Sociologul Gelu Duminică susține că România are nevoie de o reformă administrativă profundă adaptată la realitatea demografică.

„Din punctul meu de vedere, trebuie să vorbim despre o organizare administrativă majoră în România, pentru că dezvoltarea țării nu mai poate fi făcută cu 3.200 de unități administrative cât sunt în momentul de față. Trebuie să gândim structurile de administrare mult mai largi și mult mai eficiente pentru cetățean. Nu se va întâmpla asta totuși, pentru că politicienii nu vor să renunțe la pozițiile pe care le au”, a declarat acesta.

Sursa Foto: OLX/Storia/ Facebook

Autorul recomandă: Localitățile și comunele din România, DEPOPULATE din cauza „exodului” tinerilor spre marile orașe

Citește și

ACTUALITATE Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
13:59
Pe ce loc este România în clasamentul mondial al nivelului de trai. Topul NUMBEO al celor mai scumpe țări din lume
EXCLUSIV Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
18:22
Frica de COVID, frica de război, frica de extremiști, frica de austeritate, frica de ciclon… FRICA este la putere în România și a devenit politică de stat. Cum a ajuns teroarea să țină loc de ideologii și programe
Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
Cum a devenit cunoscută Andra Voloș. De la dansuri lascive la soția cuminte
A1
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Consumul regulat de cannabis prezintă riscuri pentru persoanele peste 65 de ani, avertizează experții
VIDEO Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
17:52
Marea deMobilizare ascunde o mare taină. România VA AJUTA Republica Moldova dacă aceasta va fi atacată de PUTIN
ACTUALITATE Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
17:51
Lotul 2 al autostrăzii Ploieşti – Buzău se DESCHIDE vineri. Segmentul va prelua inclusiv traficul rutier de tranzit prin oraşul Mizil
EXTERNE O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
17:48
O membră a Congresului SUA, Anna Paulina Luna, a publicat raportul despre asasinarea președintelui Kennedy. Dosarul a fost primit din Rusia
VIDEO Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
17:45
Foaia de parcurs a Comisiei Europene pentru proiectele de APĂRARE. Kaja Kallas: „Europa de Est se confruntă cu cea mai mare amenințare”
POLITICĂ Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
17:37
Băsescu, între ironie și critică: reacția fostului președinte la declarațiile lui Nicușor Dan despre SRI. „Prefer să privesc”
ACTUALITATE Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
17:36
Bolojan îl aruncă pe Moșteanu sub șenilele mobilizării. Ministrul Apărării, pus să dea explicații despre inițiativa MApN-ului
Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
EXCLUSIV Cu interdicție de a părăsi țara, Piedone a cerut să plece din România de 4 ori într-o lună și jumătate. În Grecia la moaște, în Capri la party și de două ori la Istanbul. Ce au decis procurorii
EXCLUSIV Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
Noi informații despre modul DEZASTUROS în care s-a organizat mobilizarea rezerviștilor. Soldatul Gică, eroul GÂNDUL de ieri, ne-a relatat cum a decurs încorporarea: “puteam să intru cu 2 bombe, nimeni nu s-a uitat să vadă ce am în sacoșe, iar acolo este Baza Aeriană 90, de unde decolează avioane militare”
VIDEO Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
Deep state în România. Marius Tucă: Sistemul e făcut din toți cei care au făcut posibilă alegerea lui Nicușor Dan
VIDEO EXCLUSIV Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
Conferința „Gândul Recycle Now United”, ediția a VI-a – policy paper
COMUNICAT Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P)
Turismul intern și redescoperirea României cu mașina: libertate, peisaje și experiențe autentice (P)