(P) 5 motive să investești într-un uscător rufe modern

Un uscător rufe modern te va ajuta să faci nu doar economii financiare. Cu un uscător de rufe bun poți economisi timp prețios, întrucât hainele uscate în uscătorul de rufe sunt mai puțin șifonate și necesită mai puțină călcare. Totodată, hainele se păstrează într-o stare bună pe o perioadă mai lungă de timp, iar umezeala nu are nicio șansă să creeze probleme.

Uscător rufe modern: 5 motive să investești într-un uscător de rufe modern

Odată achiziționat un uscator rufe, te bucuri nu doar de haine cu mai puține cute, ci și de un mediu mai sănătos, în care umezeala nu există. Economisești timp și produse de igienizare a hainelor, dar faci și economii financiare considerabile, mai ales dacă alegi un uscător de rufe clasă energetică bună.

Dar despre toate beneficiile de care te poți bucura de pe urma achiziționării unui uscător de rufe modern, vorbim mai jos. Hai să vezi de ce merită să cumperi un uscător rufe modern și cum îți poate fi acesta de folos.

Economie de timp – haine uscate în doar câteva ore

În comparație cu uscarea clasică a hainelor la aer, cu ajutorul unui uscător rufe, hainele se sunt uscate în doar câteva ore. Sau minute, dacă se optează pentru programe de uscare mai rapide.

Cele mai bune uscătoare pot usca o întreagă încărcătură de rufe în aproximativ trei ore sau chiar mai puțin dacă alegi ciclul rapid sau dacă articolele care trebuie uscate nu sunt din materiale grele, care să rețină multă apă.

Astfel, economisești timp prețios pe care-l poți folosi făcând alte treburi casnice sau pentru a te relaxa. De asemenea, dacă, de exemplu, speli lenjeria de pat, aceasta va fi gata pentru utilizare în doar câteva minute.

Mai puțină umiditate în casă

Umiditatea este adesea trecută cu vederea, dar este de fapt o problemă importantă, legată și de sănătate și bunăstare. Limitarea cantității de rufe puse la uscat în interior educe, de asemenea, umiditatea și, în consecință, menține casa și pereții mai uscați.

În plus, nu va mai fi necesară utilizarea unui dezumidificator în zilele de iarnă. Umiditatea excesivă în casă nu este, de fapt, recomandată, deoarece favorizează creșterea mucegaiului și a bacteriilor, care pot provoca probleme respiratorii, alergii și, bineînțeles, pot deteriora pereții și mobilierul.

Haine igienizate

Temperatura ridicată a uscătorului este un dezinfectant puternic, deoarece distruge bacteriile și germenii care ar fi putut supraviețui mașinii de spălat. Multe modele de uscătoare dispun și de un program specific de dezinfectare, util în special pentru îmbrăcămintea sport sau hainele pentru bebeluși.

De asemenea, hainele puse la uscat intră în contact cu smogul și alte microparticule: uscarea lor în mediul protejat al tamburului uscătorului garantează cu siguranță o igienă sporită.

Haine cu mai puține cute care se calcă mai ușor

Călcatul este o muncă grea și necesită mult timp! Nu este o coincidență faptul că și călcatul este una dintre cele mai urâte treburi casnice. Cu ajutorul unui uscator rufe, timpul petrecut cu această sarcină obositoare va fi redus semnificativ.

Hainele ies practic perfecte, fără să fie șifonate, mai ales dacă folosești programele speciale anti-șifonare. Vestea bună este că această funcție nu este o funcție specială, ci în prezent este disponibilă pe toate modelele de uscătoare de rufe.

Dacă alegi să usuci hainele în uscătorul de rufe, hainele sunt gata pentru a fi împăturite și depozitate în dulap. Cămășile, mai ales dacă sunt dintr-un bumbac mai sensibil, s-ar putea să fie singurele care să necesite o ușoară călcare.

Cert este că rufele, dacă nu sunt gata de purtat după uscare, sunt mai puțin șifonate decât dacă le-ai usca la aer, direct din mașina de spălat.

Economii de energie semnificative

Dacă ai un uscator rufe, te bucuri de economii financiare semnificative. În primul rând, s-ar putea să nu mai trebuiască să cumperi balsam de rufe, întrucât cu ajutorul unui uscător de rufe, hainele păstrează mirosul detergentului.

De altfel, vei economisi și energia electrică de care ai fi avut nevoie în mod obișnuit pentru a călca rufele.

Câte tipuri de uscătoare de rufe există?

Putem distinge mai multe tipuri de uscătoare de rufe. Astăzi vom vorbi despre uscătorul de rufe cu pompă de căldură, uscătorul de rufe cu condensator și uscătorul de rufe cu ventilație.

Un uscător rufe cu pompă de căldură folosește un compresor alimentat de gaz agent frigorific, la fel ca o pompă de căldură. Tehnologia pompei de căldură funcționează prin reciclarea aerului care a fost deja folosit pentru uscarea hainelor, transferând în același timp căldură din aerul exterior către rufe.

Această soluție nu necesită un element de încălzire electric pentru a genera căldură. Prin urmare, este mult mai eficientă, consumă mai puțină energie electrică și are un impact asupra mediului mai mic decât alte sisteme de uscare.

În plus, aceste uscătoare nu necesită ventilație, ceea ce le face potrivite pentru orice mediu și pot fi stivuite sau așezate sub un blat.

Pe de altă parte, fiind bazat pe un sistem mai complex, costul inițial pentru un uscător rufe cu pompă de căldură este mai mare, uscătorul este mai greu, iar pentru că funcționează la temperaturi mai scăzute, timpul de uscare ar putea fi mai lung.

Un uscător rufe cu condensator este un uscător care folosește temperaturi ridicate pentru a usca hainele. Acest dispozitiv folosește o rezistență electrică pentru a încălzi aerul, care este apoi forțat să intre în tamburul cu haine.

Aerul cald extrage umezeala din haine sub formă de abur, care este extras printr-un condensator, condensat în apă și depus într-un recipient. Acesta este primul flux de aer, al doilea fiind aerul din cameră care este trecut prin condensator pentru a-l face să funcționeze.

Rezervorul de apă poate fi conectat la sistemul de instalații sanitare printr-un furtun de evacuare și golit automat sau poate fi golit manual.

Uscătorul de rufe cu ventilație este o opțiune de uscator rufe mai economică, acesta fiind mai simplu și atingând temperaturi mai ridicate la uscare. Funcționează ca un uscător cu condensator, încălzind aerul cu o rezistență pentru a extrage umezeala din haine.Diferența este că umezeala nu este recuperată, ci este dispersată în aerul din jur sau printr-un tub care o evacuează pe o fereastră.

