H.D. Hartmann: „Vom avea un război total între Uniunea Europeană și Statele Unite”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a comentat tensiunile tot mai vizibile dintre Statele Unite și Europa, în special pe tema cenzurii și a controlului asupra platformelor digitale. El consideră că ne aflăm la începutul unui conflict de amploare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Vom avea un război tehnologic ”

Hartmann susține că disputa dintre America și Europa va escalada într-un „război total”, dominat de confruntarea dintre marile platforme tehnologice americane și liderii politici europeni. În opinia sa, miza nu este doar libertatea de exprimare, ci controlul asupra fluxurilor informaționale globale și al piețelor digitale.

„Război total. Absolut război. Vom avea un război în primul rând tehnologic între marii actori americani tehnologici. Meta, Elon Musk, Google, toți. Toți, practic. În afară de Telegram care e minor în raport cu ăștia mari. Și WeChat-ul din China. Dar ăla este doar pentru China și pentru statul chinez. Pentru societatea chineză. Statele Unite nu vor accepta ca Franța… De exemplu, Macron este cel care conduce războiul propagandistic.”, afirmă analistul.

