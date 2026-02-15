Prima pagină » Actualitate » Război în Ucraina, ziua 1.452. Zelenski cere rachete Taurus din Germania

Război în Ucraina, ziua 1.452. Zelenski cere rachete Taurus din Germania

15 feb. 2026, 07:57
Război în Ucraina, ziua 1.452. Zelenski cere rachete Taurus din Germania
Război în Ucraina, ziua 1.452. Zelenski cere rachete Taurus / Sursa FOTO: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat duminică, 15 februarie 2026, în a 1.452-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reafirmat interesul țării sale pentru rachetele de croazieră germane Taurus, la aproape patru ani de la declanșarea războiului cu Rusia.

Care este poziția Berlinului

Întrebat pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen dacă Ucraina are nevoie de rachete, care au o rază de acțiune de circa 500 km, Zelenski a răspuns: „Da!”. Totuși, el a adăugat că nu s-a luat, încă, nicio decizie privind livrarea acestor arme.

Kievul a cerut Berlinului cu ani în urmă să furnizeze sistemul Taurus. Cancelarul de la acea vreme, Olaf Scholz, a respins solicitarea, invocând temeri că războiul ar putea escalada. Succesorul său, Friedrich Merz, a declarat, ulterior, că nu a exclus furnizarea de astfel de rachete.

Războiul din Ucraina a început pe 24 februarie 2022. Acesta este cel mai mare conflict armat din Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Rusia lovește cu regularitate mai multe localități din Ucraina, folosind drone și rachete de croazieră. Ucraina a solicitat sistemul Taurus pentru a lovi adânc în teritoriul Federației Ruse, amenințând că va ținti inclusiv capitala Moscova.

RĂZBOI în Ucraina, ziua 1117. Macron anunță că nu are nevoie de permisiunea Rusiei pentru a trimite „câteva mii de soldați” pe front

