(P) 500 de persoane din Sectorul 5 testate gratuit pentru depistarea diabetului

Primăria Sectorului 5 investește în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și continuă să susțină campaniile care promovează prevenția și educația pentru o sănătate mai bună a comunității. Prin intermediul Complexul Multifuncțional ‘’Sf. Andrei’’, a fost marcată Ziua Mondială a Diabetului printr-o acțiune menită să crească gardul de conștientizare asupra riscurilor asociate diabetului și asupra importanței controlului periodic al stării de sănătate.

Cu sprijinul medicilor și voluntarilor de la Crucea Roșie, a fost organizat, pe platoul de la Piața George Coșbuc, o acțiune dedicată prevenirii, informării și depistării precoce a diabetului, unde cetățenii au beneficiat, fără costuri, de asistență medicală pentru măsurarea glicemiei și a tensiunii arteriale, precum și de recomandări pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

Pe durata acțiunii, au fost evaluate medical și testate în jur de 500 de persoane, screening-ul pentru diabet realizându-se în patru puncte comunitare locale, înființate în parteneriat cu Crucea Roșie, Asociația CARP Omenia București, STB Ferentari și STB Alexandria.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrările de reamenajare în zona Pricopani-Pecineaga, la un pas de finalizare (P)

SALUBRIZARE 5: Locuitorii Sectorului 5 își pot ridica personal etichetele și recipientele pentru pubele (P)