INFRASTRUCTURĂ 5: Lucrările de reamenajare în zona Pricopani-Pecineaga, la un pas de finalizare (P)

Edilul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță că sunt aproape de finalizare lucrările de modernizare urbană în zona Pecineaga – Pricopani.

„Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructura S5 S.A., a modernizat o nouă zonă din sector, mai exact Pecineaga – Pricopani. Lucrările, care sunt la un pas de finalizare, s-au desfășurat pe o suprafață de zeci de metri pătrați și au presupus reamenajarea carosabilului, modernizarea trotuarelor, amenajarea unor spații de promenadă, dar și crearea de noi locuri de parcare”, a precizat administrația locală pe Facebook.

De asemenea, stâlpii de iluminat public deteriorați au fost înlocuiți și au fost montați unii noi acolo unde situația a impus-o. Pentru a contribui la păstrarea curățeniei în zonă, au fost montate noi coșuri de gunoi.

„Mă bucur că am avut ocazia să stau de vorba cu cetățenii care locuiesc în zona Pecineaga – Pricopani. Oamenii sunt mulțumiți de schimbarea majora pe care au realizat-o colegii de la Infrastructură Sector 5. Acest lucru ne motivează și ne demonstrează că lucrurile bine făcute sunt apreciate și reprezintă o investiție în calitatea vieții locuitorilor”, a transmis primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

AUTORUL RECOMANDĂ: