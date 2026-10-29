(P) 7 ținute de toamnă în care cizmele sunt piesa principală

Toamna îți permite să combini rochii, pulovere, fuste și paltoane fără să renunți la confort. Iar cizmele pot da tonul întregii ținute: un model cu talpă groasă îți oferă un aer relaxat, în timp ce o pereche înaltă, cu toc mediu, te face să arăți impecabil. Descoperă șapte combinații ușor de adaptat, de la zilele la birou, până la ieșirile de seară.

Cum alegi cizmele potrivite pentru toamnă

Pornește de la proporții. Botinele se potrivesc cu blugii drepți și cu rochiile scurte, iar cizmele până la genunchi completează perfect fustele midi și rochiile tricotate. Pentru zilele aglomerate, alege o talpă joasă sau un toc gros și stabil.

Culorile neutre te ajută să creezi rapid combinații reușite: negru, maro închis, coniac, bej sau vișiniu. Dacă vrei să compari forme, înălțimi și culori, aruncă o privire în secțiunea de cizme damă înainte să alegi restul ținutei.

1. Rochie midi vaporoasă și cizme înalte din piele întoarsă

Alege o rochie midi cu imprimeu discret și cizme până la genunchi în nuanțe de coniac sau gri-maroniu. Lasă tivul rochiei să se oprească la câțiva centimetri deasupra carâmbului, pentru o linie mai clară.

Adaugă o geacă scurtă și o geantă mică. Dacă rochia are imprimeu, păstrează cizmele simple, fără aplicații mari.

2. Fustă mini, pulover amplu și cizme peste genunchi

O fustă mini din stofă, denim sau piele ecologică arată superb cu un pulover lejer și cizme peste genunchi cu toc jos. Dacă vrei o ținută unitară, poartă dresuri mate în aceeași culoare cu încălțămintea.

Limitează accesoriile la o geantă crossbody și cercei mici. Pentru seară, adaugă un sacou drept, purtat descheiat.

3. Blugi drepți, blazer și botine cu toc gros

Această combinație funcționează la birou, la întâlniri sau la ieșirile de după program. Asortează blugii bleumarin cu o cămașă simplă, un blazer camel și botine maro cu toc gros.

Pantalonii trebuie să cadă drept peste botine, fără multe cute. Dacă alegi blugi mai scurți, lasă puțin din gleznă la vedere sau poartă șosete fine, în aceeași nuanță cu botinele.

4. Rochie tricotată și cizme lungi fără toc

Rochia tricotată midi și cizmele lungi fără toc formează combinația ideală pentru zilele în care vrei să te simți comod de dimineața până seara. Alege tonuri apropiate, precum gri cu negru, crem cu maro sau bleumarin cu coniac.

O curea subțire îți marchează talia, mai ales dacă rochia are o croială dreaptă. Peste rochie, poți purta un palton lung sau o geacă din stofă. Completează ținuta cu o eșarfă moale și o geantă de umăr și ești gata pentru o plimbare prin oraș sau pentru o zi la birou.

5. Fustă midi satinată, cardigan și cizme cu toc

Fusta satinată capătă o structură mai clară lângă cizmele înalte din piele netedă. Alege un cardigan fin, încheiat pe jumătate, și un toc mediu, comod pentru câteva ore.

Un carâmb mai îngust ajută fusta să cadă drept. Încearcă o ținută în negru, crem sau vișiniu pentru o cină în oraș.

6. Rochie scurtă, geacă de piele și cizme biker

Pentru concerte sau plimbări prin oraș, poartă o rochie scurtă, dresuri opace și cizme biker, cu aspect robust și talpă aderentă. Păstrează rochia într-o culoare neutră, iar cizmele vor atrage privirile prin formă și detalii.

Geaca de piele completează perfect aerul rebel al ținutei. Adaugă o geantă mică cu lanț, purtată pe diagonală, și câteva bijuterii argintii. Iar dacă se răcește, înlocuiește geaca de piele cu un palton supradimensionat.

7. Colanți, pulover lung și cizme cu carâmb larg

Colanții groși sau blugii mulați intră ușor în cizmele cu carâmb larg. Adaugă un pulover lung și un palton drept, perfecte pentru zilele reci.

Maroul, kakiul, cremul și albastrul denimului creează împreună o combinație armonioasă. Verifică în oglindă lungimea puloverului: ideal, acesta acoperă partea de sus a coapselor.

Ghid rapid în funcție de ocazii

pentru birou, alege botine îngrijite, cu toc gros sau jos;

pentru weekend, poartă modele fără toc cu blugi și pulovere;

pentru ieșiri elegante, încearcă cizme înalte cu rochii midi;

pentru zilele ploioase, verifică talpa și aplică un spray protector pe pielea întoarsă.

Greșeli de evitat

Evită tivul care se oprește exact în partea cea mai lată a cizmei. Nu combina cizmele masive cu multe piese voluminoase. Verifică și lățimea carâmbului, mai ales dacă vrei să porți pantaloni groși pe dedesubt.

Alege combinația preferată, adapteaz-o stilului tău și pregătește-te pentru o toamnă plină de ținute reușite. Inspiră-te și tu din noile trenduri de sezon și adaugă în coș piesa preferată!