Luca Niculescu, după ce a inaugurat noua secție a unui spital din București: „Chiar dacă restrângem bugetul, fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli”

Prim-ministrul Luca Niculescu a postat joi, 29 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre importanța investițiilor pe care Guvernul continuă să le facă în domeniul Sănătății. Reacția premierului vine la scurt timp după participarea la evenimentul de inaugurare a noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei, secție aflată în cadrul Institului Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București. Alături de Luca Niculescu, au mai fost prezenți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Am decis să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor, iar funcționarea sistemului de sănătate este de o importanță majoră”

„Am vizitat astăzi un spital construit de la zero din fonduri europene, Institutul „Marius Nasta”, pentru a da românilor un mesaj limpede: sănătatea reprezintă un element fundamental al dezvoltării noastre.

Chiar dacă ne confruntăm cu o perioadă de constrângeri bugetare, trebuie să privim finanțarea acestui domeniu ca pe o prioritate. Am decis să rezolvăm situația urgentă a rectificărilor necesare pentru deblocarea finanțărilor din domeniile prioritare. Iar funcționarea sistemului de sănătate este de o importanță majoră.

Fondurile alocate sănătății, construirii spitalelor, dezvoltării serviciilor medicale și pregătirii personalului sanitar nu trebuie considerate cheltuieli, ci investiții pe termen lung în viitorul națiunii române”, a scris Luca Niculescu în postarea publicată pe Facebook.

„Prioritatea acordată sănătății este cea mai bună garanție că nu pierdem rostul investițiilor”

„O amplă investiție în infrastructura medicală înseamnă servicii mai bune pentru semenii în suferință, pentru familia care așteaptă vești bune, pentru medici și pentru întregul personal medical.

Responsabilitatea noastră, a decidenților, este să păstrăm echilibrele bugetare, fără îndoială, extrem de importante, dar mai ales să urmărim atent impactul pe care deciziile noastre îl au asupra oamenilor.

Sunt pe deplin convins că viitorul României va depinde de investiția în oameni. Iar prioritatea acordată sănătății este cea mai bună garanție că nu pierdem rostul acestor investiții”, a mai menționat premierul.