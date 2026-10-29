Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea legii marțiale în 2024

Un procuror sud-coreean a solicitat joi pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte Yoon Suk Yeol. Se întâmplă înainte ca Înalta Curte de Justiție din Seul să stabilească verdictul privind apelul fostului președinte sud-coreean împotriva condamnării la închisoare pe viață.

Yoon Suk Yeol a fost suspendat din funcția de președinte pe 14 decembrie 2024, fiind pus su acuzare de către Parlamentul condus de liberali. A fost înlăturat oficial din funcție de Curtea Constituțională în aprilie 2025. A fost arestat în iulie 2025 pentru încercarea sa de a instaura legea marțială în 2024.

Fostul președinte este acuzat că a mobilizat ilegal trupe și poliție pentru a acapara puterea legislativă, pentru a aresta oponenții politic și a instaura o conducere necontrolată pentru o „perioadă îndelungată”.

Condamnarea la închisoare pe viață fără eliberare condiționată a fost pronunțată în februarie 2026de Tribunalul Districtual Central din Seul. Anchetatorii conduși de procurorul special Cho Eun-suk au făcut apel împotriva deciziei, argumentând că fostul președinte trebuie pedepsit cu moartea.

Coreea de Sud nu a mai executat nicio persoană din 1997, potrivit ABC News. De atunci a fost menținut un moratoriu asupra pedepsei capitale, fiind solicitată abolirea.

Yoon a atacat decizia condamnării la 30 de ani de închisoare într-un dosar în care este acuzat că a ordonat, în 2024, trimiterea unor drone pentru a amplifica în mod deliberat tensiunile cu Coreea de Nord și să creeze un pretext pentru instituirea legii marțiale pe plan intern.

Avocații fostului președinte spun că lansarea dronelor era un răspuns la acțiunile liderului nord-coreean Kim Jong Un care a trimis mii de baloane încărcate cu deșeuri în țara învecinată.

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