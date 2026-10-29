Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 29 octombrie, proiectul primei rectificări bugetare din 2026, care prevede majorarea deficitului bugetar cu 3,5 miliarde de lei, până la 130,3 miliarde de lei. Cu toate acestea, ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB, ca urmare a actualizării valorii nominale a economiei, adică PIB-ul crește practic față de estimarea inițială. Rectificarea aduce fonduri suplimentare pentru sănătate, pensii, salarii și plata datoriilor autorităților locale, în timp ce mai multe ministere pierd sume importante din bugetele aprobate inițial.

Potrivit documentelor publicate de Ministerul Finanțelor, veniturile bugetului general consolidat sunt revizuite în scădere cu 4,7 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt diminuate cu 1,2 miliarde de lei. Diferența determină creșterea deficitului cu aproximativ 3,5 miliarde de lei.

Menținerea țintei de 6,2% din PIB este posibilă deoarece Produsul Intern Brut nominal utilizat la rectificare a fost actualizat la 2.086,3 miliarde de lei, pe baza celor mai recente date statistice.

Rectificarea a fost elaborată pe baza execuției bugetare din primele nouă luni ale anului, perioadă în care deficitul a ajuns la 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% din PIB în intervalul similar din 2025.

Câștigătorii rectificării – instituțiile care primesc bani în plus

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +3,32 miliarde lei – în principal pentru finanțarea sistemului public de pensii. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +983,6 milioane lei – în special pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Ministerul Afacerilor Interne: +166,8 milioane lei – pentru pensii, personal și cheltuieli operaționale. Ministerul Sănătății: +71,9 milioane lei – suplimentare netă, după alocări pentru ambulanțe, UPU/SMURD și programe de sănătate, compensate în mare parte prin reduceri la alte capitole.

Separat de bugetele ministerelor, Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate primește 3,22 miliarde de lei în plus, iar bugetele locale beneficiază de o suplimentare de aproximativ 2,81 miliarde de lei din sumele defalcate din TVA.

Pierzătorii rectificării – instituțiile cărora li se reduc bugetele

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: −1,1 miliarde lei. Ministerul Energiei: −1,05 miliarde lei – inclusiv o diminuare de 800 de milioane de lei la subvenții. Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: −946,9 milioane lei – reducere netă, deși alocările pentru dobânzile datoriei publice cresc cu 3,5 miliarde de lei. Ministerul Finanțelor: −582,3 milioane lei. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: −563,6 milioane lei. Ministerul Educației și Cercetării: −386,5 milioane lei. Secretariatul General al Guvernului: −152 milioane lei. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: −103,5 milioane lei. Curtea de Conturi: −69,2 milioane lei.

Peste 3,2 miliarde de lei în plus pentru sănătate. Bani pentru ambulanțe și spitale

Una dintre principalele priorități ale rectificării este finanțarea sistemului sanitar. Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) este suplimentat cu 3,22 miliarde de lei, dintre care 3,2 miliarde de lei sunt destinate medicamentelor, materialelor sanitare și serviciilor medicale, inclusiv programelor naționale de sănătate și decontării serviciilor spitalicești.

Totodată, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va putea utiliza aproximativ 3,9 miliarde de lei din fondurile reținute la începutul anului.

Pentru Ministerul Sănătății sunt prevăzute alocări suplimentare de 774 de milioane de lei. Din această sumă, 183 de milioane de lei sunt destinate drepturilor salariale ale personalului serviciilor județene de ambulanță, 200 de milioane de lei vor finanța unitățile de primiri urgențe și structurile SMURD, iar 391 de milioane de lei sunt alocate programelor naționale de sănătate și spitalelor din subordinea ministerului.

În paralel, sunt reduse cu 700 de milioane de lei fondurile aferente unor proiecte finanțate din surse externe nerambursabile, din cauza gradului redus de execuție. Astfel, creșterea netă a bugetului Ministerului Sănătății este de aproximativ 72 de milioane de lei.

Bani în plus pentru pensii și pentru plata datoriilor primăriilor

Bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale crește cu 3,32 miliarde de lei. Principala modificare vizează suplimentarea cu 3,47 miliarde de lei a transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru asigurarea finanțării pensiilor până la sfârșitul anului.

Ministerul Afacerilor Interne primește, la rândul său, fonduri suplimentare, inclusiv 563 de milioane de lei pentru plata pensiilor în luna decembrie și 68,6 milioane de lei pentru încadrarea absolvenților Academiei de Poliție.

O altă componentă importantă privește autoritățile locale. Sumele din TVA distribuite bugetelor locale cresc cu aproximativ 2,81 miliarde de lei, dintre care 2 miliarde de lei sunt destinate stingerii plăților restante.

Aceste fonduri vor putea fi folosite pentru achitarea obligațiilor către furnizori, inclusiv cele ale spitalelor aflate în subordinea autorităților locale, precum și pentru unele datorii legate de termoficare și transportul public.

Sunt prevăzute, de asemenea, finanțări pentru protecția copilului, persoanele cu dizabilități, căminele pentru vârstnici și programele destinate elevilor.

Ministerele Dezvoltării și Energiei pierd fiecare peste un miliard de lei

În timp ce unele instituții beneficiază de alocări suplimentare, altele înregistrează reduceri ale bugetelor.

Cele mai mari diminuări nete sunt prevăzute la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care pierde aproximativ 1,1 miliarde de lei, și la Ministerul Energiei, unde reducerea este de 1,05 miliarde de lei.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are o diminuare de 563,6 milioane de lei, iar Ministerul Educației și Cercetării pierde 386,5 milioane de lei.

În schimb, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale beneficiază de o suplimentare netă de 983,6 milioane de lei, în principal pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Ministerul Finanțelor explică reducerile prin identificarea unor economii și prin diminuarea sumelor estimate că nu vor mai fi utilizate până la sfârșitul anului. O parte dintre ajustări provin din fondurile reținute inițial la nivelul ministerelor, conform legislației finanțelor publice.

Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 3,5 miliarde de lei. Investițiile ajung la 170 de miliarde

Rectificarea prevede și majorarea cu aproximativ 3,5 miliarde de lei a cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei publice, o sumă comparabilă cu întreaga creștere a deficitului bugetar.

Pe partea de venituri, Ministerul Finanțelor estimează încasări peste program din TVA, cu 7,18 miliarde de lei, și din impozitul pe venit, cu 2,03 miliarde de lei. În schimb, sunt revizuite în scădere încasările din accize, cu 3,68 miliarde de lei, și sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate, cu 4,58 miliarde de lei.

În ceea ce privește investițiile publice, bugetul consolidat destinat acestora crește cu 900 de milioane de lei, până la 170,1 miliarde de lei, echivalentul a 8,2% din PIB. Sunt prevăzute suplimentări pentru proiectele finanțate din împrumuturile PNRR și pentru cheltuielile de capital.

Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern

Prima rectificare bugetară din 2026 a fost publicată în transparență decizională și urmează să parcurgă procedurile de avizare și consultare înaintea aprobării de către Guvern.

Ministerul Finanțelor a solicitat opinia Consiliului Fiscal și a anunțat consultări cu reprezentanții autorităților administrației publice locale.

Potrivit instituției, rectificarea urmărește acoperirea obligațiilor urgente de la finalul anului, fără asumarea unor cheltuieli noi pentru care nu există surse de finanțare.

Guvernul pregătește și o a doua rectificare bugetară, în cadrul căreia ar urma să fie analizate alte solicitări de finanțare ale ministerelor, în funcție de resursele disponibile și de evoluția execuției bugetare.