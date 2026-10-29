George Simion anunță protest de amploare după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestării lui Georgescu: „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”

Preşedintele AUR, George Simion, anunţă, joi seară, că susținătorii săi vor ieși în stradă în următoarele zile, după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru Călin Georgescu. „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”, a transmis liderul AUR. Liderul AUR nu a anunțat o dată sau un loc pentru protestul de amploare.

Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, George Simion a respins criticile potrivit cărora ar evita să participe la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu. El afirmă că absența sa ar fi fost determinată de informații privind o posibilă provocare pregătită în fața Arestului Central. De asemenea, el a susținut că unele persoane care au participat la acele proteste ar fi fost ridicate dimineața de procurori și întrebate dacă au fost chemate sau incitate la violență de președintele AUR.

„Nu vă lăsați dezbinați, nu vă lăsați descurajați. Trebuie să fim alături de familia Georgescu”, spune Simion.

Liderul AUR a declarat că deplasările sale în străinătate urmăresc să aducă situația lui Călin Georgescu în atenția liderilor politici și a diplomaților.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că îmi place să mă plimb, nu că îmi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă.

Nu îmi fac iluzii că vom schimba peste noapte și vom opri criminalii care conduc România, dar cred că îi vom încetini și cred că se va schimba contextul actual în care noi ne aflăm și în care ei încearcă să divizeze măcar două partide ca AUR, să facă cum au creat și votul. I-ați văzut cum au votat în Parlament, cu toții aliniați pentru Guvernul Luca Niculescu.

Ne vedem în stradă, ne vedem peste tot unde e nevoie de noi. Vom asigura, din toți prietenii noștri, prin toți membrii noștri, o reflectare a dictaturii care este în România. Vă rog și pe voi nu vă lăsați descurajați, nu vă lăsați dezbinați.

Au încercat asta, am uitat să vă spun, și la protestul ciobanilor, când am adus oameni. Procurorii au săltat oameni la 7:00, din case, la 6:00, și pe toți i-au întrebat același lucru: «Da, ați venit la invitația lui George Simion? Da, v-ați simțit incitați să comiteți acte de violență prin invitația lui George Simion?»

Cât timp voi fi președinte AUR, la Văduva Neagră, în platou, nu va mai călca niciun membru din conducerea noastră. Și la fel va fi atitudinea față de cealaltă presă dezbinatoare, cât timp voi fi președinte AUR, și pot să încerce ei mult și bine.

Mandatul meu este până în martie 2030 și nu mă mișc nici dacă mă arestează de acolo. Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și vom fi alături.

Important este să rețineți voi toți: doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții, în aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii.

Nu facem nimic pentru noi, cum au încercat unii să inducă, ci facem pentru dreptate.

Călin Georgescu nu mai trebuie să stea în închisoare. România nu mai trebuie condusă dictatorial de aceste marionete. Nu știu ce să vă mai zic. Mergem până la capăt, veniți și voi alături! Doamne ajută!”, a transmis liderul AUR.

Declarațiile liderului AUR vin după decizia de miercuri, 28 octombrie, a Curții de Apel București, prin care arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost prelungită cu încă 30 de zile.

Georgescu se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse fapte de înșelăciune, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la arestarea sa, mai mulți susținători au organizat manifestații în fața Arestului Central din București.