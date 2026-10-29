Prima pagină » Actualitate » George Simion anunță protest de amploare după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestării lui Georgescu: „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”

George Simion anunță protest de amploare după ce Curtea de Apel a decis prelungirea arestării lui Georgescu: „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”

Olga Borșcevschi
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Preşedintele AUR, George Simion, anunţă, joi seară, că susținătorii săi vor ieși în stradă în următoarele zile, după ce Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru Călin Georgescu. „Oamenii care se mobilizează cu toții, la aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”, a transmis liderul AUR. Liderul AUR nu a anunțat o dată sau un loc pentru protestul de amploare.

Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu

Într-un videoclip publicat joi seară pe rețelele sociale, George Simion a respins criticile potrivit cărora ar evita să participe la manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu. El afirmă că absența sa ar fi fost determinată de informații privind o posibilă provocare pregătită în fața Arestului Central. De asemenea, el a susținut că unele persoane care au participat la acele proteste ar fi fost ridicate dimineața de procurori și întrebate dacă au fost chemate sau incitate la violență de președintele AUR.

Calin Georgescu si George Simion, presedintele AUR, participa la un protest organizat de Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), in Bucuresti, sambata, 1 martie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Nu vă lăsați dezbinați, nu vă lăsați descurajați. Trebuie să fim alături de familia Georgescu”, spune Simion.

Liderul AUR a declarat că deplasările sale în străinătate urmăresc să aducă situația lui Călin Georgescu în atenția liderilor politici și a diplomaților.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că îmi place să mă plimb, nu că îmi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă.

Nu îmi fac iluzii că vom schimba peste noapte și vom opri criminalii care conduc România, dar cred că îi vom încetini și cred că se va schimba contextul actual în care noi ne aflăm și în care ei încearcă să divizeze măcar două partide ca AUR, să facă cum au creat și votul. I-ați văzut cum au votat în Parlament, cu toții aliniați pentru Guvernul Luca Niculescu.

Ne vedem în stradă, ne vedem peste tot unde e nevoie de noi. Vom asigura, din toți prietenii noștri, prin toți membrii noștri, o reflectare a dictaturii care este în România. Vă rog și pe voi nu vă lăsați descurajați, nu vă lăsați dezbinați.

Au încercat asta, am uitat să vă spun, și la protestul ciobanilor, când am adus oameni. Procurorii au săltat oameni la 7:00, din case, la 6:00, și pe toți i-au întrebat același lucru: «Da, ați venit la invitația lui George Simion? Da, v-ați simțit incitați să comiteți acte de violență prin invitația lui George Simion?»

Cât timp voi fi președinte AUR, la Văduva Neagră, în platou, nu va mai călca niciun membru din conducerea noastră. Și la fel va fi atitudinea față de cealaltă presă dezbinatoare, cât timp voi fi președinte AUR, și pot să încerce ei mult și bine.

Mandatul meu este până în martie 2030 și nu mă mișc nici dacă mă arestează de acolo. Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și vom fi alături.

Important este să rețineți voi toți: doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții, în aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii.

Nu facem nimic pentru noi, cum au încercat unii să inducă, ci facem pentru dreptate.

Călin Georgescu nu mai trebuie să stea în închisoare. România nu mai trebuie condusă dictatorial de aceste marionete. Nu știu ce să vă mai zic. Mergem până la capăt, veniți și voi alături! Doamne ajută!”, a transmis liderul AUR.

Declarațiile liderului AUR vin după decizia de miercuri, 28 octombrie, a Curții de Apel București, prin care arestarea preventivă a lui Călin Georgescu a fost prelungită cu încă 30 de zile.

Georgescu se află în arest din 29 septembrie, într-un dosar în care este cercetat pentru presupuse fapte de înșelăciune, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 1,1 milioane de euro.

De la arestarea sa, mai mulți susținători au organizat manifestații în fața Arestului Central din București.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
20:01
Jurnalistul britanic Charlie Ottley promovează România, de Halloween, într-un clip realizat pentru Ministerul Turismului şi difuzat de BBC World News
CONTROVERSĂ George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
19:58
George Simion insistă că se pregătește reținerea sa, pe modelul Georgescu: „Vor să mă aresteze”
CONTROVERSĂ Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”
19:48
Noi date în „Operațiunea Cap de Porc”. George Simion susține că Marius Lulea este șantajat cu un dosar „legat de siguranța națională și de Rusia”. „Este în contact cu un general SRI și s-a văzut cu șefi ai mai multor servicii în ultimele luni”
INFRASTRUCTURĂ Un nou drum strategic care ar putea schimba harta județului Prahova. Ce este proiectul „Transbai” și cât costă investiția
19:29
Un nou drum strategic care ar putea schimba harta județului Prahova. Ce este proiectul „Transbai” și cât costă investiția
NEWS ALERT Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
19:09
Rectificarea bugetară de urgență a Guvernului Niculescu. Deficitul bugetar crește cu 3,5 miliarde de lei, dar rămâne la 6,2% din PIB. Cine primește bani și ce ministere pierd fonduri
FLASH NEWS Luca Niculescu, după ce a inaugurat noua secție a unui spital din București: „Chiar dacă restrângem bugetul, fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli”
18:51
Luca Niculescu, după ce a inaugurat noua secție a unui spital din București: „Chiar dacă restrângem bugetul, fondurile alocate sănătății nu trebuie considerate cheltuieli”
Mediafax
Simion susține că i se pregătește o înscenare cu evadarea lui Călin Georgescu
Digi24
Reacție furioasă la Moscova după ce Kievul a trimis drone în timpul summitului lui Putin
Cancan.ro
Fiica lui Cosmin Cernat, AGRESATĂ de soțul Monicăi Iagăr: 'A trecut printr-o experiență extrem de dureroasă'
Prosport.ro
Compania în care e acționar iubitul Simonei Halep, în topul giganților europeni, după ce veniturile au crescut la 280 de milioane de euro!
Adevarul
„Felicitări, campionule!”. Mii de români au crezut că fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur după o glumă online
Mediafax
PRIMUL sondaj după instalarea guvernului Niculescu. AUR domină clasamentul, PSD recuperează teren
Click
Fostul milionar Irinel Columbeanu are pierderi de memorie, după cele 3 AVC-uri. Ion Cassian: „Sunt persoane de care nu-și amintește”
Digi24
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
Cancan.ro
Antena 1, acuzată că a aranjat cursa pentru Ultima Șansă de azi-noapte, pentru Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Cel 4 detalii ciudate observate în timpul probei
Ce se întâmplă doctore
Accidentul feroviar din Spania: misterul celor 17 minute în care centrul de control nu a oprit trenul. Ce au dezvăluit înregistrările
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Programul Rabla 2026: AFM redeschide înscrierile pe 3 noiembrie. Peste 35 de milioane de lei, disponibili pentru persoanele fizice
Descopera.ro
Ar putea fi aceasta soarta Pământului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Astronomii au descoperit primul satelit natural dincolo de Sistemul Solar
Mediafax Italia
AMENDĂ dacă DORMI în mașină! Ce spune Codul rutier
Mediafax Spania
Primul pod transbordor din lume! Poți traversa râul în nacelă
FLASH NEWS O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
20:01
O stâncă s-a prăbușit sub privirile turiștilor într-unul dintre cele mai instagramabile orașe din Turcia. Este una dintre destinațiile preferate ale turiștilor români. Trei persoane au decedat
FINANCIAR Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
19:31
Elon Musk îi sfătuiește pe americani să nu mai economisească bani: „Nu vor mai conta odată cu apariția abundenței aduse de superinteligență”
VIDEO A 31-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de susținători scandează: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”/ „Jos dictatura”
19:30
A 31-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de susținători scandează: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”/ „Jos dictatura”
INEDIT Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea legii marțiale în 2024
19:16
Un procuror cere pedeapsa cu moartea pentru fostul președinte sud-coreean, condamnat la închisoare pe viață pentru instaurarea legii marțiale în 2024
AUTO Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
18:45
Peste 35 de milioane de lei pentru Programul Rabla Auto 2026. Programul se redeschide în noiembrie. Ce trebuie să știe cei care vor să-și cumpere mașini noi
FLASH NEWS Cum reacționează premierul Ungariei la vestea nominalizării lui Viktor Orban la șefia ONU: „Ar însemna sfârșitul instituției”
18:42
Cum reacționează premierul Ungariei la vestea nominalizării lui Viktor Orban la șefia ONU: „Ar însemna sfârșitul instituției”

Cele mai noi

Trimite acest link pe