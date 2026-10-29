A 31-a noapte de proteste pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de susținători scandează: „Dosar fabricat, Călin nevinovat”/ „Jos dictatura”

Zeci de persoane s-au strâns joi, 29 octombrie, în fața Arestului Central, pentru a-l susține pe fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, aflat după gratii, în urma deciziei Curții de Apel de prelungire a măsurii arestului preventiv. Oamenii au venit cu pancarte pe care scrie: „Călin Georgescu, deținut politic” și scandează „Dosar fabricat, Călin nevinovat”.

Nici temperaturile scăzute și nici ploaia nu i-au oprit pe susținătorii lui Călin Georgescu să protesteze în fața Arestului Central. Decizia instanței de a prelungi măsura arestului preventiv cu încă 30 de zile i-a determinat pe oameni să își manifeste nemulțumirea și să ceară punerea în libertate a fostului candidat la prezidențiale.

Manifestanții stau în stradă cu pancarte pe care sunt scrise mesaje de susținere: „Călin Georgescu, persecutat politic”, „Călin Georgescu, deținut politic”, „Alegeri anulate, dosare politice, dictatură”.

Oamenii sunt revoltați din cauza sistemului de justiție din România și scandează: „DIICOT, grup mafiot”, „Dosar fabricat, Călin nevinovat”, „Jos dictatura”, „Călin Georgescu, nevinovat”.

Călin Georgescu arestat pentru încă 30 de zile

La data de 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale cu încă 30 de zile. Acesta este inculpat într-un dosar ce vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este definitivă.

Decizia vine după ce Călin Georgescu a petrecut deja 30 de zile în Arestul Central al Poliției Capitalei, unde a fost încarcerat pe 29 septembrie 2026, în urma unei hotărâri pronunțate tot de Curtea de Apel București.

Unul dintre principalele argumente prezentate de procurori în sprijinul prelungirii arestării preventive a fost legat de apariția unui nou dosar penal pe numele lui Călin Georgescu. Mai multe detalii AICI.

FOTO/VIDEO: Gândul